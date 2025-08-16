Ланс - Лион 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 17:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лион, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Лион
Лион
|40
|вр
|Робин Риссер
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|6
|зщ
|Самсон Байду
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|28
|пз
|Адриен Томассон
|18
|пз
|Анди Диуф
|3
|пз
|Дейвер Мачадо
|10
|нп
|Флорьян Товен
|9
|нп
|Мартин Сатриано
|29
|нп
|Морган Гилавоги
|40
|вр
|Реми Дескамп
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|10
|пз
|Павел Шульц
|11
|пз
|Малик Фофана
|44
|пз
|Khalis Merah
|69
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 2
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|30.10.2021
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|3 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Париж
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Анже
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Брест
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Метц
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Осер
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Ланс
|0
|0
|7
|Марсель
|0
|0
|8
|Лилль
|0
|0
|9
|Лорьян
|0
|0
|10
|Гавр
|0
|0
|11
|Лион
|0
|0
|12
|Монако
|0
|0
|13
|Нант
|0
|0
|14
|Ницца
|0
|0
|15
|ПСЖ
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Страсбург
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Ренн
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Тулуза
|0
|0