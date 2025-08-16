21:51 ()
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Ланс - Лион 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 17:00
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
16 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Ланс
Лион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Лион, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Лион
Лион
40 Франция вр Робин Риссер
20 Франция зщ Маланг Сарр
6 Австрия зщ Самсон Байду
14 Франция зщ Матьё Юдоль
2 Франция пз Рубен Агилар
28 Франция пз Адриен Томассон
18 Франция пз Анди Диуф
3 Колумбия пз Дейвер Мачадо
10 Франция нп Флорьян Товен
9 Уругвай нп Мартин Сатриано
29 Гвинея нп Морган Гилавоги
40 Франция вр Реми Дескамп
98 Англия зщ Эйнсли Мэйтленд-Найлс
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
23 Англия пз Тайлер Мортон
8 Франция пз Корентин Толиссо
10 Чехия пз Павел Шульц
11 Бельгия пз Малик Фофана
44 Франция пз Khalis Merah
69 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Лион1 : 2Ланс
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ланс0 : 0Лион
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Лион0 : 3Ланс
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Ланс3 : 2Лион
12.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Лион2 : 1Ланс
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Ланс1 : 0Лион
19.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Ланс1 : 1Лион
30.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Лион2 : 1Ланс
03.04.2021 Франция - Лига 1 31-й тур Ланс1 : 1Лион
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Лион3 : 2Ланс
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ланс2 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ланс0 : 2
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Ланс4 : 0
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 1 : 1Ланс
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Лион1 : 2Ланс
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лион2 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Лион
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 4Лион
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Лион2 : 0
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур 2 : 0Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Париж00
2
Лига чемпионов
Анже00
3
Лига чемпионов
Брест00
4
Лига чемпионов
Метц00
5
Лига Европы
Осер00
6
Лига конференций
Ланс00
7 Марсель00
8 Лилль00
9 Лорьян00
10 Гавр00
11 Лион00
12 Монако00
13 Нант00
14 Ницца00
15 ПСЖ00
16
Стыковая зона
Страсбург00
17
Зона вылета
Ренн00
18
Зона вылета
Тулуза00

