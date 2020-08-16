Динамо Б - Бохум 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 13:00
16 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Б - Бохум, которое состоится 16 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Б
Берлин
Бохум
Бохум
История личных встреч
|07.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 6
|19.08.2018
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 9
|14.08.2017
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|07.08.2015
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 2
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4