Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Динамо Б - Бохум 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 13:00
16 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Динамо Б
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Б - Бохум, которое состоится 16 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Б
Берлин
Бохум
Бохум
История личных встреч
07.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Динамо Б0 : 6
19.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 9
14.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2
07.08.2015 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Бохум2 : 0
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 4 : 1Бохум
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бохум0 : 2
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 2Бохум
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Бохум1 : 4

Отзывы и комментарии к матчу

