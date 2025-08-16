Хемелинген - Вольфсбург 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 15:30
16 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хемелинген - Вольфсбург, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хемелинген
Вольфсбург
История личных встреч
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|09.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|2 : 2