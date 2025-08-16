21:51 ()
Хемелинген - Вольфсбург 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 15:30
16 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Хемелинген
Вольфсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хемелинген - Вольфсбург, которое состоится 16 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 1Вольфсбург
09.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Вольфсбург2 : 2
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 4 : 0Вольфсбург
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Вольфсбург0 : 1
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур 2 : 2Вольфсбург

