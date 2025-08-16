Шпортфройнде - Фрайбург 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 18:00
Стадион: Лоттер Кройц (Лотте, Германия), вместимость: 10059
16 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шпортфройнде - Фрайбург, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Лоттер Кройц (Лотте, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шпортфройнде
Лотте
История личных встреч
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|0 : 5
|09.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 4
|14.03.2017
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 3
|08.02.2017
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|25.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 3
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2