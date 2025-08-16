21:52 ()
Шпортфройнде - Фрайбург 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 18:00
Стадион: Лоттер Кройц (Лотте, Германия), вместимость: 10059
16 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Шпортфройнде
Фрайбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шпортфройнде - Фрайбург, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Лоттер Кройц (Лотте, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шпортфройнде
Лотте
Фрайбург
Фрайбург
История личных встреч
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Шпортфройнде0 : 5
09.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Шпортфройнде1 : 4
14.03.2017 Кубок Германии 1/4 финала 0 : 3
08.02.2017 Кубок Германии 1/8 финала 2 : 0
25.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд 2 : 2 4 : 3
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Фрайбург1 : 3
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 1 : 2Фрайбург
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Фрайбург2 : 2
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур 0 : 1Фрайбург
19.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур Фрайбург3 : 2

