Венеция - Мантова 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 18:00
16 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Мантова, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Мантова
Мантова
История личных встреч
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 0
|12.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|02.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 0
|01.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 36-й тур
|3 : 0
|25.04.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 35-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
1/32 финала
| Эмполи
Реджана
|15.08
| Сассуоло
Катандзаро
|15.08
| Лечче
Юве Стабия
|15.08
| Дженоа
Виченца
|15.08
| Венеция
Мантова
|16.08
| Комо
Зюйдтироль
|16.08
| Кальяри
Виртус Энтелла
|16.08
| Кремонезе
Палермо
|16.08
| Монца
Фрозиноне
|17.08
| Парма
Пескара
|17.08
| Чезена
Пиза
|17.08
| Милан
Бари
|17.08
| Аудаче Чериньола
Верона
|18.08
| Специя
Сампдория
|18.08
| Удинезе
Каррарезе
|18.08
| Торино
Модена
|18.08