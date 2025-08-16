21:52 ()
Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Венеция - Мантова 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 18:00
16 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Венеция
Мантова

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Мантова, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Мантова
Мантова
История личных встреч
25.05.2025Италия — Серия А38-й турВенеция2 : 3
18.05.2025Италия — Серия А37-й тур3 : 0Венеция
12.05.2025Италия — Серия А36-й турВенеция2 : 1
02.05.2025Италия — Серия А35-й тур1 : 1Венеция
27.04.2025Италия — Серия А34-й турВенеция0 : 2
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й турМантова0 : 0
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й турМантова2 : 1
04.05.2025Италия — Серия BСерия В. 37-й тур2 : 0Мантова
01.05.2025Италия — Серия BСерия В. 36-й турМантова3 : 0
25.04.2025Италия — Серия BСерия В. 35-й тур4 : 2Мантова
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
15.08
Сассуоло
Катандзаро
15.08
Лечче
Юве Стабия
15.08
Дженоа
Виченца
15.08
Венеция
Мантова
16.08
Комо
Зюйдтироль
16.08
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

Отзывы и комментарии к матчу

