Комо - Зюйдтироль 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 18:30
16 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Комо
Зюйдтироль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Комо - Зюйдтироль, которое состоится 16 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Комо
Комо
Зюйдтироль
Больцано
История личных встреч
01.04.2024Италия - Серия BСерия В. 31-й турКомо2 : 0Зюйдтироль
03.12.2023Италия - Серия BСерия В. 15-й турЗюйдтироль0 : 1Комо
11.02.2023Италия - Серия BСерия В. 24-й турЗюйдтироль1 : 1Комо
10.09.2022Италия - Серия BСерия В. 5-й турКомо0 : 2Зюйдтироль
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20255 : 0Комо
06.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 3Комо
23.05.2025Италия — Серия А38-й турКомо0 : 2
18.05.2025Италия — Серия А37-й тур1 : 1Комо
10.05.2025Италия — Серия А36-й турКомо3 : 1
13.05.2025Италия — Серия BСерия В. 34-й турЗюйдтироль0 : 0
09.05.2025Италия — Серия BСерия В. 38-й тур3 : 3Зюйдтироль
04.05.2025Италия — Серия BСерия В. 37-й турЗюйдтироль2 : 1
01.05.2025Италия — Серия BСерия В. 36-й тур1 : 2Зюйдтироль
27.04.2025Италия — Серия BСерия В. 35-й турЗюйдтироль2 : 0
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
15.08
Сассуоло
Катандзаро
15.08
Лечче
Юве Стабия
15.08
Дженоа
Виченца
15.08
Венеция
Мантова
16.08
Комо
Зюйдтироль
16.08
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

