Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Кальяри - Виртус Энтелла 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 20:45
16 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Кальяри
Виртус Энтелла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Виртус Энтелла, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Виртус Энтелла
Кьявари
История личных встреч
06.02.2016Италия - Серия BСерия B. 25-й турКальяри1 : 0Виртус Энтелла
22.09.2015Италия - Серия BСерия B. 4-й турВиртус Энтелла1 : 3Кальяри
09.08.2015Кубок Италии2-й раундКальяри5 : 0Виртус Энтелла
23.05.2025Италия — Серия А38-й тур2 : 0Кальяри
18.05.2025Италия — Серия А37-й турКальяри3 : 0
10.05.2025Италия — Серия А36-й тур3 : 1Кальяри
03.05.2025Италия — Серия А35-й турКальяри1 : 2
28.04.2025Италия — Серия А34-й тур0 : 2Кальяри
09.08.2025Кубок Италии1/64 финалаВиртус Энтелла4 : 0
06.08.2023Кубок ИталииПредварительный раунд2 : 2 6 : 5Виртус Энтелла
10.05.2021Италия - Серия BСерия B. 38-й тур3 : 2
07.05.2021Италия - Серия BСерия B. 37-й тур1 : 3
04.05.2021Италия - Серия BСерия B. 36-й тур1 : 0
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
15.08
Сассуоло
Катандзаро
15.08
Лечче
Юве Стабия
15.08
Дженоа
Виченца
15.08
Венеция
Мантова
16.08
Комо
Зюйдтироль
16.08
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

Отзывы и комментарии к матчу

