Интер М - Олимпиакос 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 20:30
Стадион: Сан Никола (Бари, Италия), вместимость: 58270
16 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Интер М
Олимпиакос

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Олимпиакос, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Сан Никола (Бари, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Олимпиакос
Пирей, Греция
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Испания Хосе Луис Мендилибар
История личных встреч
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Интер М
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Интер М
30.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Интер М0 : 2
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 3-й тур Интер М2 : 0
21.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа E. 2-й тур Интер М2 : 1
14.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Олимпиакос
11.05.2025 Греция — Суперлига Плей-офф чемпионов. 6-й тур 0 : 1Олимпиакос
04.05.2025 Греция — Суперлига Плей-офф чемпионов. 5-й тур Олимпиакос4 : 2
27.04.2025 Греция — Суперлига Плей-офф чемпионов. 4-й тур 0 : 2Олимпиакос
13.04.2025 Греция — Суперлига Плей-офф чемпионов. 3-й тур Олимпиакос1 : 0

