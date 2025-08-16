Хераклес - НЕК Неймеген 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 20:00
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
16 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Анонс матча
Статистика встреч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - НЕК Неймеген, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Хераклес
Алмело
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|18.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|1 : 0 ДВ
|21.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|1 : 2
|03.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 1
|18.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|15.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|29.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 1
|05.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|02.12.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|06.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
|09.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|03.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 4
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|5 : 0
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Утрехт
|1
|3
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|Волендам
|1
|1
|11
|Херенвен
|1
|1
|12
|Твенте
|1
|0
|13
|Телстар
|1
|0
|14
|НАК Бреда
|1
|0
|15
|Гронинген
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Спарта
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эксельсиор
|1
|0