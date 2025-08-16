21:53 ()
Хераклес - НЕК Неймеген 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 20:00
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
16 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Хераклес
НЕК Неймеген

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - НЕК Неймеген, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
НЕК Неймеген
Неймеген
История личных встреч
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес1 : 2НЕК Неймеген
18.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала Хераклес1 : 0 ДВНЕК Неймеген
21.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген1 : 2Хераклес
03.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур НЕК Неймеген3 : 1Хераклес
18.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Хераклес2 : 1НЕК Неймеген
15.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур НЕК Неймеген0 : 0Хераклес
29.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Хераклес0 : 1НЕК Неймеген
05.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген3 : 1Хераклес
02.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Хераклес2 : 0НЕК Неймеген
06.03.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур НЕК Неймеген1 : 0Хераклес
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 0Хераклес
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес1 : 2НЕК Неймеген
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 4 : 1Хераклес
09.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 2Хераклес
03.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Хераклес1 : 4
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур НЕК Неймеген5 : 0
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала 3 : 2 ДВНЕК Неймеген
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес1 : 2НЕК Неймеген
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген3 : 0
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 0 : 3НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
2
Лига чемпионов
НЕК Неймеген13
3
Лига чемпионов
Утрехт13
4
Лига Европы
АЗ Алкмар13
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
6
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд13
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле13
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс11
9 Фортуна11
10 Волендам11
11 Херенвен11
12 Твенте10
13 Телстар10
14 НАК Бреда10
15 Гронинген10
16
Стыковая зона
Хераклес10
17
Зона вылета
Спарта10
18
Зона вылета
Эксельсиор10

