Гёзтепе - Фенербахче 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 20:30
Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
16 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гёзтепе - Фенербахче, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гёзтепе
Измир
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Станимир Стойлов
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|26.01.2025
|Турция — Суперлига
|21-й тур
|3 : 2
|17.08.2024
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|2 : 2
|16.04.2022
|Турция - Суперлига
|33-й тур
|2 : 0
|29.11.2021
|Турция - Суперлига
|14-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|0 : 1
|18.10.2020
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 3
|04.07.2020
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|2 : 1
|30.11.2019
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 2
|01.02.2019
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|2 : 0
|25.08.2018
|Турция - Суперлига
|3-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 3
|30.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|1 : 2
|24.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|0 : 2
|18.05.2025
|Турция — Суперлига
|36-й тур
|6 : 3
|11.05.2025
|Турция — Суперлига
|35-й тур
|1 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 2
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|31.05.2025
|Турция — Суперлига
|38-й тур
|2 : 1
|26.05.2025
|Турция — Суперлига
|37-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Коньяспор
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Гёзтепе
|1
|3
| 3
Лига Европы
|Галатасарай
|1
|3
| 4
Лига конференций
|Антальяспор
|1
|3
|5
|Самсунспор
|1
|3
|6
|Трабзонспор
|1
|3
|7
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|8
|Фатих Карагюмрюк
|0
|0
|9
|Аланьяспор
|0
|0
|10
|Фенербахче
|0
|0
|11
|Кайсериспор
|0
|0
|12
|Бешикташ
|0
|0
|13
|Касымпаша
|1
|0
|14
|Генчлербирлиги
|1
|0
|15
|Коджаэлиспор
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ризеспор
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Газиантеп
|1
|0