Гёзтепе - Фенербахче 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 20:30
Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
16 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 2-й тур
Гёзтепе
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гёзтепе - Фенербахче, которое состоится 16 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гёзтепе
Измир
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Болгария Станимир Стойлов
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
26.01.2025 Турция — Суперлига 21-й тур Фенербахче3 : 2Гёзтепе
17.08.2024 Турция — Суперлига 2-й тур Гёзтепе2 : 2Фенербахче
16.04.2022 Турция - Суперлига 33-й тур Фенербахче2 : 0Гёзтепе
29.11.2021 Турция - Суперлига 14-й тур Гёзтепе1 : 1Фенербахче
21.02.2021 Турция - Суперлига 26-й тур Фенербахче0 : 1Гёзтепе
18.10.2020 Турция - Суперлига 5-й тур Гёзтепе2 : 3Фенербахче
04.07.2020 Турция - Суперлига 30-й тур Фенербахче2 : 1Гёзтепе
30.11.2019 Турция - Суперлига 13-й тур Гёзтепе2 : 2Фенербахче
01.02.2019 Турция - Суперлига 20-й тур Фенербахче2 : 0Гёзтепе
25.08.2018 Турция - Суперлига 3-й тур Гёзтепе1 : 0Фенербахче
10.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 0 : 3Гёзтепе
30.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур 1 : 2Гёзтепе
24.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур Гёзтепе0 : 2
18.05.2025 Турция — Суперлига 36-й тур 6 : 3Гёзтепе
11.05.2025 Турция — Суперлига 35-й тур Гёзтепе1 : 1
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Фенербахче5 : 2
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Фенербахче
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фенербахче1 : 0
31.05.2025 Турция — Суперлига 38-й тур Фенербахче2 : 1
26.05.2025 Турция — Суперлига 37-й тур 4 : 2Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Коньяспор13
2
Лига чемпионов
Гёзтепе13
3
Лига Европы
Галатасарай13
4
Лига конференций
Антальяспор13
5 Самсунспор13
6 Трабзонспор13
7 Истанбул Башакшехир00
8 Фатих Карагюмрюк00
9 Аланьяспор00
10 Фенербахче00
11 Кайсериспор00
12 Бешикташ00
13 Касымпаша10
14 Генчлербирлиги10
15 Коджаэлиспор10
16
Зона вылета
Эюпспор10
17
Зона вылета
Ризеспор10
18
Зона вылета
Газиантеп10

