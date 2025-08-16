21:54 ()
ГКС Катовице - Арка 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 17:30
16 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
ГКС Катовице
Арка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Арка, которое состоится 16 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Арка
Гдыня
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
История личных встреч
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 1ГКС Катовице
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 3 : 0ГКС Катовице
28.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур ГКС Катовице2 : 2
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур ГКС Катовице0 : 1
24.05.2025 Польша — Экстракласса 34-й тур 2 : 3ГКС Катовице
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Арка2 : 1
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 0 : 0Арка
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Арка1 : 1
20.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 1 : 0Арка
18.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 7-й тур 0 : 1Арка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк410
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия47
3
Квалификация Лиги конференций
Легия37
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
5 Видзев47
6 Нецеча47
7 Лех П36
8 Ягеллония36
9 Гурник З46
10 Заглембе Л45
11 Арка45
12 Погонь44
13 Корона44
14 Мотор34
15 Ракув33
16
Зона вылета
ГКС Катовице41
17
Зона вылета
Пяст20
18
Зона вылета
Лехия5-3

