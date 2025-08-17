Динамо М - ЦСКА 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 17:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
17 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - ЦСКА, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Фабио Челестини
История личных встреч
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|16.04.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 0
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|2 : 1
|06.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|19.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 3
|19.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 1
|24.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|25.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 3
|14.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 4
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|2 : 3
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|1 : 1 5 : 4
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|13
|2
|Краснодар
|4
|9
|3
|Балтика
|5
|9
|4
|Крылья Советов
|4
|8
|5
|ЦСКА
|4
|8
|6
|Рубин
|4
|7
|7
|Акрон
|4
|6
|8
|Зенит
|5
|6
|9
|Динамо М
|4
|5
|10
|Динамо Мх
|4
|5
|11
|Спартак М
|5
|5
|12
|Ахмат
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ростов
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|4
|2
| 15
Зона вылета
|Сочи
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|4
|0