Динамо М - ЦСКА 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:00
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
17 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Динамо М
ЦСКА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - ЦСКА, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Швейцария Фабио Челестини
История личных встреч
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур ЦСКА1 : 2Динамо М
16.04.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Динамо М0 : 0ЦСКА
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур ЦСКА3 : 1Динамо М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Динамо М2 : 1ЦСКА
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч ЦСКА2 : 1Динамо М
06.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Динамо М1 : 2ЦСКА
19.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М2 : 3ЦСКА
19.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА3 : 1Динамо М
24.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М2 : 1ЦСКА
25.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур ЦСКА2 : 3Динамо М
14.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Динамо М1 : 0
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Динамо М0 : 4
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Динамо М
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур ЦСКА1 : 2Динамо М
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 0Динамо М
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 2 : 3ЦСКА
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 2-й тур 1 : 1 5 : 4ЦСКА
09.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур ЦСКА5 : 1
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур ЦСКА1 : 2Динамо М
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 1 : 1ЦСКА
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М513
2 Краснодар49
3 Балтика59
4 Крылья Советов48
5 ЦСКА48
6 Рубин47
7 Акрон46
8 Зенит56
9 Динамо М45
10 Динамо Мх45
11 Спартак М55
12 Ахмат43
13
Стыковая зона
Ростов43
14
Стыковая зона
Оренбург42
15
Зона вылета
Сочи41
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород40

