Краснодар - Сочи 17 Августа прямая трансляция

Краснодар - Сочи 17 Августа
Начало трансляции: 17-08-2025 19:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
17 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Сочи, которое состоится 17 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Роберт Морено
История личных встреч
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|8 : 1
|26.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|1 : 0
|18.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 3
|26.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 1
|30.07.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|15.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|03.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|1-й тур
|1 : 0
|03.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|1 : 2
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|2 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 4
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|1 : 1 5 : 3
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|04.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|13
|2
|Краснодар
|4
|9
|3
|Балтика
|5
|9
|4
|Крылья Советов
|4
|8
|5
|ЦСКА
|4
|8
|6
|Рубин
|4
|7
|7
|Акрон
|4
|6
|8
|Зенит
|5
|6
|9
|Динамо М
|4
|5
|10
|Динамо Мх
|4
|5
|11
|Спартак М
|5
|5
|12
|Ахмат
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Ростов
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|4
|2
| 15
Зона вылета
|Сочи
|4
|1
| 16
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|4
|0