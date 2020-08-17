06:24 ()
Краснодар - Сочи 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 19:30
Стадион: Ozon Арена (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
17 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур
Краснодар
Сочи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Сочи, которое состоится 17 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ozon Арена (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Сочи
Сочи
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Испания Роберт Морено
История личных встреч
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Краснодар8 : 1Сочи
26.07.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар1 : 0Сочи
18.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Сочи2 : 3Краснодар
26.04.2024 Россия — МФЛ Группа А Сочи0 : 1Краснодар
30.07.2023 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар2 : 0Сочи
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2Сочи
15.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур Сочи0 : 2Краснодар
03.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 1-й тур Краснодар1 : 0Сочи
03.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Краснодар2 : 1Сочи
05.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Сочи1 : 2Краснодар
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Краснодар2 : 0
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур 0 : 4Краснодар
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Краснодар
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур 1 : 3Краснодар
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 0 : 0Сочи
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Сочи1 : 1 5 : 3
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Сочи1 : 1
09.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Сочи2 : 0
04.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Сочи
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура РПЛ: «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М513
2 Краснодар49
3 Балтика59
4 Крылья Советов48
5 ЦСКА48
6 Рубин47
7 Акрон46
8 Зенит56
9 Динамо М45
10 Динамо Мх45
11 Спартак М55
12 Ахмат43
13
Стыковая зона
Ростов43
14
Стыковая зона
Оренбург42
15
Зона вылета
Сочи41
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород40

Отзывы и комментарии к матчу

