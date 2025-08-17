06:24 ()
Воскресенье 17 августа
Нефтехимик - КАМАЗ 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:00
17 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Нефтехимик
КАМАЗ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - КАМАЗ, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Нефтехимик
Нижнекамск
КАМАЗ
Набережные Челны
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
19.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Нефтехимик0 : 0КАМАЗ
01.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 8-й тур КАМАЗ0 : 0Нефтехимик
08.03.2024 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик2 : 0КАМАЗ
16.09.2023 Россия — Мелбет Первая лига 10-й тур КАМАЗ0 : 1Нефтехимик
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур КАМАЗ0 : 2Нефтехимик
16.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик0 : 1КАМАЗ
02.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Нефтехимик1 : 1КАМАЗ
19.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур КАМАЗ0 : 1Нефтехимик
04.08.2021 Кубок России 1/64 финала КАМАЗ1 : 0Нефтехимик
21.08.2019 Кубок России 1/32 финала КАМАЗ2 : 0Нефтехимик
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 0 : 2Нефтехимик
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 1Нефтехимик
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Нефтехимик0 : 0
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Нефтехимик0 : 0
24.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур КАМАЗ1 : 2
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур КАМАЗ2 : 1
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 2КАМАЗ
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1КАМАЗ
12.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3КАМАЗ
1
Повышение
Урал412
2
Повышение
Факел412
3
Плей-офф за повышение
Челябинск49
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск48
5 Ротор58
6 КАМАЗ47
7 Арсенал Т57
8 Спартак Кс47
9 Чайка56
10 Нефтехимик46
11 Уфа55
12 Шинник54
13 Сокол54
14 Родина53
15 Черноморец42
16
Зона вылета
Енисей52
17
Зона вылета
Волга Ул41
18
Зона вылета
Торпедо М41

