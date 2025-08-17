06:24 ()
Челси - Кристал Пэлас 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 15:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
17 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Челси
Кристал Пэлас

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Кристал Пэлас, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
23 Англия зщ Трево Чалоба
4 Англия зщ Тосин Адарабиойо
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
10 Англия пз Коул Палмер
20 Бразилия нп Жоао Педро
7 Португалия нп Педру Нету
9 Англия нп Лиам Делап
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
19 Англия пз Уилл Хьюз
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
10 Англия пз Эберечи Эзе
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас1 : 1Челси
01.09.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Челси1 : 1Кристал Пэлас
12.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Кристал Пэлас1 : 3Челси
27.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Челси2 : 1Кристал Пэлас
15.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси1 : 0Кристал Пэлас
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Кристал Пэлас1 : 2Челси
17.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Челси2 : 0Кристал Пэлас
19.02.2022 Англия - Премьер-лига 26-й тур Кристал Пэлас0 : 1Челси
14.08.2021 Англия - Премьер-лига 1-й тур Челси3 : 0Кристал Пэлас
10.04.2021 Англия - Премьер-лига 31-й тур Кристал Пэлас1 : 4Челси
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Челси4 : 2
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Челси2 : 0
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Челси
13.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Финал Челси3 : 0
08.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала 0 : 2Челси
10.08.2025 Суперкубок Англии — 2025 Финал Кристал Пэлас2 : 2 3 : 2
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Кристал Пэлас4 : 2
17.05.2025 Кубок Англии Финал Кристал Пэлас1 : 0
11.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
2
Лига чемпионов
Сандерленд13
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур13
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Фулхэм11
6 Брайтон энд Хоув Альбион11
7 Астон Вилла11
8 Ньюкасл Юнайтед11
9 Челси00
10 Лидс Юнайтед00
11 Эвертон00
12 Арсенал00
13 Кристал Пэлас00
14 Брентфорд00
15 Ноттингем Форест00
16 Манчестер Юнайтед00
17 Борнмут10
18 Бёрнли10
19 Вест Хэм Юнайтед10
20 Вулверхэмптон10

