Челси - Кристал Пэлас 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 15:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
17 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Кристал Пэлас, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|10
|пз
|Коул Палмер
|20
|нп
|Жоао Педро
|7
|нп
|Педру Нету
|9
|нп
|Лиам Делап
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|01.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|12.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|27.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|15.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|17.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 0
|19.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|14.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|10.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 4
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|13.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Финал
|3 : 0
|08.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|0 : 2
|10.08.2025
|Суперкубок Англии — 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|4 : 2
|17.05.2025
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 0
|11.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Сандерленд
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Фулхэм
|1
|1
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|7
|Астон Вилла
|1
|1
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|9
|Челси
|0
|0
|10
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|11
|Эвертон
|0
|0
|12
|Арсенал
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Брентфорд
|0
|0
|15
|Ноттингем Форест
|0
|0
|16
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|17
|Борнмут
|1
|0
|18
|Бёрнли
|1
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|20
|Вулверхэмптон
|1
|0