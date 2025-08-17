Атлетик Б - Севилья 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 19:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
17 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Севилья, которое состоится 17 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
|16
|пз
|Иньиго Руис
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|10
|нп
|Нико Уильямс
|21
|нп
|Мароан Саннади
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|27
|пз
|Станис Идумбо-Музамбо
|14
|нп
|Херард Фернандес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Матиас Хесус Алмейда
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|04.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 0
|11.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|03.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|4 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 2
|13.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|0
|0
|7
|Эспаньол
|0
|0
|8
|Реал Сосьедад
|0
|0
|9
|Леванте
|0
|0
|10
|Бетис
|0
|0
|11
|Реал Мадрид
|0
|0
|12
|Барселона
|0
|0
|13
|Мальорка
|0
|0
|14
|Алавес
|0
|0
|15
|Атлетико М
|0
|0
|16
|Сельта
|0
|0
|17
|Валенсия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Эльче
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Жирона
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0