Воскресенье 17 августа
Атлетик Б - Севилья 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 19:30
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
17 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Атлетик Б
Севилья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Севилья, которое состоится 17 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Севилья
Севилья
1 Испания вр Унай Симон
12 Испания зщ Хесус Аресо
3 Испания зщ Дани Вивиан
4 Испания зщ Айтор Паредес
17 Испания зщ Юри Берчиче
18 Испания пз Микель Хаурехисар
16 Испания пз Иньиго Руис
9 Гана нп Иньяки Уильямс
7 Испания нп Алекс Беренгер
10 Испания нп Нико Уильямс
21 Испания нп Мароан Саннади
13 Норвегия вр Эрьян Нюланд
26 Испания зщ Хуанлу Санчес
6 Сербия зщ Неманья Гудель
4 Испания зщ Кике Салас
2 Испания зщ Хосе Анхель Кармона
18 Франция пз Люсьен Агуме
20 Швейцария пз Джибриль Соу
11 Бельгия пз Доди Лукебакио
27 Бельгия пз Станис Идумбо-Музамбо
14 Испания нп Херард Фернандес
7 Испания нп Исаак Ромеро
Главные тренеры
Испания Эрнесто Вальверде
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
16.03.2025 Испания — Примера 28-й тур Севилья0 : 1Атлетик Б
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Атлетик Б1 : 1Севилья
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Атлетик Б2 : 0Севилья
04.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Севилья0 : 2Атлетик Б
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Атлетик Б0 : 1Севилья
08.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Севилья1 : 1Атлетик Б
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 0Атлетик Б
11.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Атлетик Б0 : 1Севилья
03.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Севилья0 : 1Атлетик Б
31.10.2020 Испания - Примера 8-й тур Атлетик Б2 : 1Севилья
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 0Атлетик Б
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Атлетик Б
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 1Атлетик Б
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Атлетик Б0 : 3
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 0 : 1Атлетик Б
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Севилья
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Севилья
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 4 : 2Севилья
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Севилья0 : 2
13.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Севилья1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
2
Лига чемпионов
Вильярреал13
3
Лига чемпионов
Севилья00
4
Лига чемпионов
Хетафе00
5
Лига Европы
Атлетик Б00
6
Лига конференций
Осасуна00
7 Эспаньол00
8 Реал Сосьедад00
9 Леванте00
10 Бетис00
11 Реал Мадрид00
12 Барселона00
13 Мальорка00
14 Алавес00
15 Атлетико М00
16 Сельта00
17 Валенсия00
18
Зона вылета
Эльче00
19
Зона вылета
Жирона10
20
Зона вылета
Овьедо10

