Эспаньол - Атлетико М 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 21:30
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
17 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетико М, которое состоится 17 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетико М
Мадрид
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|15
|зщ
|Мигель Анхель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|2
|зщ
|Рубен Санчес
|8
|пз
|Эду Эспосито
|10
|пз
|Поль Лосано
|20
|пз
|Антониу Рока
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|6
|пз
|Коке
|4
|пз
|Конор Галлахер
|11
|пз
|Тьяго Альмада
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|10
|нп
|Алекс Баэна
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 0
|22.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|3 : 2
|04.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 3-й тур
|1 : 0
|20.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 2-й тур
|1 : 3
|15.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 1-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|0
|0
|7
|Эспаньол
|0
|0
|8
|Реал Сосьедад
|0
|0
|9
|Леванте
|0
|0
|10
|Бетис
|0
|0
|11
|Реал Мадрид
|0
|0
|12
|Барселона
|0
|0
|13
|Мальорка
|0
|0
|14
|Алавес
|0
|0
|15
|Атлетико М
|0
|0
|16
|Сельта
|0
|0
|17
|Валенсия
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Эльче
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Жирона
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0