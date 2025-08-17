06:25 ()
Эспаньол - Атлетико М 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 21:30
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
17 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка, Испания);
Эспаньол
Атлетико М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетико М, которое состоится 17 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетико М
Мадрид
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
15 Испания зщ Мигель Анхель
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
2 Испания зщ Рубен Санчес
8 Испания пз Эду Эспосито
10 Испания пз Поль Лосано
20 Испания пз Антониу Рока
9 Испания нп Роберто Фернандес
7 Испания нп Хавьер Пуадо
13 Словения вр Ян Облак
24 Испания зщ Робен Ле Норман
17 Словакия зщ Давид Ганцко
3 Италия зщ Маттео Руджери
14 Испания пз Маркос Льоренте
6 Испания пз Коке
4 Англия пз Конор Галлахер
11 Аргентина пз Тьяго Альмада
20 Аргентина нп Джулиано Симеоне
10 Испания нп Алекс Баэна
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
29.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Эспаньол1 : 1Атлетико М
28.08.2024 Испания — Примера 3-й тур Атлетико М0 : 0Эспаньол
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Эспаньол3 : 3Атлетико М
06.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М1 : 1Эспаньол
17.04.2022 Испания - Примера 32-й тур Атлетико М2 : 1Эспаньол
12.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Эспаньол1 : 2Атлетико М
01.03.2020 Испания - Примера 26-й тур Эспаньол1 : 1Атлетико М
10.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М3 : 1Эспаньол
04.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Эспаньол3 : 0Атлетико М
22.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Атлетико М1 : 0Эспаньол
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Эспаньол2 : 0
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 2 : 0Эспаньол
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Эспаньол0 : 2
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 3 : 2Эспаньол
04.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Эспаньол1 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Атлетико М
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Атлетико М
23.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 3-й тур Атлетико М1 : 0
20.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 2-й тур 1 : 3Атлетико М
15.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа B. 1-й тур 4 : 0Атлетико М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
2
Лига чемпионов
Вильярреал13
3
Лига чемпионов
Севилья00
4
Лига чемпионов
Хетафе00
5
Лига Европы
Атлетик Б00
6
Лига конференций
Осасуна00
7 Эспаньол00
8 Реал Сосьедад00
9 Леванте00
10 Бетис00
11 Реал Мадрид00
12 Барселона00
13 Мальорка00
14 Алавес00
15 Атлетико М00
16 Сельта00
17 Валенсия00
18
Зона вылета
Эльче00
19
Зона вылета
Жирона10
20
Зона вылета
Овьедо10

