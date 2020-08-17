06:25 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 августа
Свернуть список

Метц - Страсбург 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
17 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Метц
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Страсбург, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Страсбург
Страсбург
1ДанияврJonathan Fischer
39Кот-д'ИвуарзщКоффи Куао
38СенегалзщСадибу Сане
5Кот-д'ИвуарзщЖан-Филипп Гбамен
22БельгиязщYannis Lawson
20ФранцияпзЖесси Деменге
21ФранцияпзБенжамен Стамбули
3АлжирпзКевин Ван Ден Керкхоф
19ФранцияпзMorgan Bokele
11ГрузияпзГеоргий Цитаишвили
18СенегалнпIdrissa Gueye
39БельгияврМайк Пендерс
18ФранциязщДжуниор Мванга
23ФранциязщМамаду Сарр
5ДаниязщЛукас Хёгсберг
26ФранцияпзДилан Баква
8ПольшапзМакси Ойеделе
32АргентинапзВалентин Барко
3АнглияпзИше Сэмюэлс-Смит
80ФранцияпзФеликс Лемарешаль
9АргентинанпХоакин Паничелли
10НидерландынпЭмануэль Эмега
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
12.05.2024Франция - Лига 133-й турСтрасбург2 : 1Метц
24.09.2023Франция - Лига 16-й турМетц0 : 1Страсбург
09.01.2022Франция - Лига 120-й турМетц0 : 2Страсбург
17.09.2021Франция - Лига 16-й турСтрасбург3 : 0Метц
14.02.2021Франция - Лига 125-й турМетц1 : 2Страсбург
13.12.2020Франция - Лига 114-й турСтрасбург2 : 2Метц
11.01.2020Франция - Лига 120-й турМетц1 : 0Страсбург
11.08.2019Франция - Лига 11-й турСтрасбург1 : 1Метц
01.04.2018Франция - Лига 131-й турСтрасбург2 : 2Метц
20.12.2017Франция - Лига 119-й турМетц3 : 0Страсбург
29.05.2025Франция — Переходные матчиФинал. 2-й матч1 : 3 ДВМетц
21.05.2025Франция — Переходные матчиФинал. 1-й матчМетц1 : 1
17.05.2025Франция — Переходные матчи1/2 финалаМетц1 : 0
10.05.2025Франция — Лига 234-й тур2 : 3Метц
02.05.2025Франция — Лига 233-й турМетц3 : 3
17.05.2025Франция — Лига 134-й турСтрасбург2 : 3
10.05.2025Франция — Лига 133-й тур2 : 1Страсбург
03.05.2025Франция — Лига 132-й турСтрасбург2 : 1
26.04.2025Франция — Лига 131-й турСтрасбург3 : 1
19.04.2025Франция — Лига 130-й тур0 : 0Страсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако13
2
Лига чемпионов
Лион13
3
Лига чемпионов
Ренн13
4
Лига чемпионов
Париж00
5
Лига Европы
Анже00
6
Лига конференций
Брест00
7 Метц00
8 Осер00
9 Лилль00
10 Лорьян00
11 Нант00
12 Ницца00
13 ПСЖ00
14 Страсбург00
15 Тулуза00
16
Стыковая зона
Ланс10
17
Зона вылета
Марсель10
18
Зона вылета
Гавр10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close