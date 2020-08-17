Метц - Страсбург 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 17:15
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
17 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 1-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Страсбург, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Страсбург
Страсбург
|1
|вр
|Jonathan Fischer
|39
|зщ
|Коффи Куао
|38
|зщ
|Садибу Сане
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|22
|зщ
|Yannis Lawson
|20
|пз
|Жесси Деменге
|21
|пз
|Бенжамен Стамбули
|3
|пз
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|19
|пз
|Morgan Bokele
|11
|пз
|Георгий Цитаишвили
|18
|нп
|Idrissa Gueye
|39
|вр
|Майк Пендерс
|18
|зщ
|Джуниор Мванга
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|5
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|26
|пз
|Дилан Баква
|8
|пз
|Макси Ойеделе
|32
|пз
|Валентин Барко
|3
|пз
|Ише Сэмюэлс-Смит
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
История личных встреч
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 2
|17.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|3 : 0
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 2
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|11.01.2020
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|11.08.2019
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|01.04.2018
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 2
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 0
|29.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|Финал. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|21.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|1 : 1
|17.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|1/2 финала
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|2 : 3
|02.05.2025
|Франция — Лига 2
|33-й тур
|3 : 3
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|03.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|26.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|19.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ренн
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Анже
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Брест
|0
|0
|7
|Метц
|0
|0
|8
|Осер
|0
|0
|9
|Лилль
|0
|0
|10
|Лорьян
|0
|0
|11
|Нант
|0
|0
|12
|Ницца
|0
|0
|13
|ПСЖ
|0
|0
|14
|Страсбург
|0
|0
|15
|Тулуза
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Ланс
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Марсель
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Гавр
|1
|0