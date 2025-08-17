06:26 ()
Виктория 1904 - Падерборн 07 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 13:00
17 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Виктория 1904
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория 1904 - Падерборн 07, которое состоится 17 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Виктория 1904
Кёльн
Падерборн 07
Падерборн
История личных встреч
01.11.2023 Кубок Германии 1/16 финала Виктория 19040 : 2
12.08.2023 Кубок Германии 1-й раунд Виктория 19043 : 2
31.08.2022 Кубок Германии 1-й раунд Виктория 19040 : 5
09.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 3 ДВ
03.09.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи 1 : 1
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 1Падерборн 07
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Падерборн 072 : 1
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 0Падерборн 07
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 072 : 1
02.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 2Падерборн 07

