Виктория 1904 - Падерборн 07 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 13:00
17 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория 1904 - Падерборн 07, которое состоится 17 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория 1904
Кёльн
Падерборн 07
Падерборн
История личных встреч
|01.11.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 2
|31.08.2022
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|09.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3 ДВ
|03.09.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|02.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2