Парма - Пескара 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 18:30
17 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Парма
Пескара

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Пескара, которое состоится 17 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Пескара
Пескара
История личных встреч
28.10.2020Кубок Италии3-й раундПарма3 : 1Пескара
10.03.2018Италия - Серия BСерия B. 30-й турПескара1 : 4Парма
14.10.2017Италия - Серия BСерия B. 9-й турПарма0 : 1Пескара
30.03.2013Италия - Серия А30-й турПарма3 : 0Пескара
04.11.2012Италия - Серия А11-й турПескара2 : 0Парма
25.05.2025Италия — Серия А38-й тур2 : 3Парма
18.05.2025Италия — Серия А37-й турПарма0 : 0
10.05.2025Италия — Серия А36-й тур2 : 1Парма
03.05.2025Италия — Серия А35-й турПарма0 : 1
28.04.2025Италия — Серия А34-й тур2 : 2Парма
10.08.2025Кубок Италии1/64 финалаПескара1 : 0
06.08.2023Кубок ИталииПредварительный раунд6 : 2Пескара
10.05.2021Италия - Серия BСерия B. 38-й турПескара0 : 3
07.05.2021Италия - Серия BСерия B. 37-й тур3 : 0Пескара
04.05.2021Италия - Серия BСерия B. 36-й турПескара1 : 0
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
16.08
Кремонезе
Палермо
16.08
Монца
Фрозиноне
17.08
Парма
Пескара
17.08
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

Отзывы и комментарии к матчу

