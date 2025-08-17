06:27 ()
Твенте - ПСВ Эйндховен 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 14:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
17 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Твенте
ПСВ Эйндховен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПСВ Эйндховен, которое состоится 17 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
23 Израиль зщ Став Лемкин
3 Нидерланды зщ Робин Проппер
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
6 Алжир пз Рамиз Зерруки
20 Нидерланды пз Томас ван ден Белт
32 Бельгия пз Арно Версейрен
8 США пз Тейлор Бут
7 Нидерланды нп Митчелл ван Берген
9 Нидерланды нп Рикки ван Волфсвинкель
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
23 Нидерланды пз Йоей Верман
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
5 Хорватия нп Иван Перишич
14 Франция нп Алассан Плеа
7 Нидерланды нп Рубен ван Боммел
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
24.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Твенте1 : 3ПСВ Эйндховен
06.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1Твенте
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Твенте
17.01.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала ПСВ Эйндховен3 : 1Твенте
25.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Твенте0 : 3ПСВ Эйндховен
26.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Твенте
03.09.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Твенте2 : 1ПСВ Эйндховен
02.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Твенте3 : 3ПСВ Эйндховен
30.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур ПСВ Эйндховен5 : 2Твенте
06.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Твенте
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 0Твенте
25.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал 3 : 2Твенте
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала Твенте3 : 2 ДВ
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0Твенте
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Твенте2 : 3
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1
03.08.2025 Суперкубок Нидерландов 2025 Финал ПСВ Эйндховен2 : 1
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен4 : 1
11.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд26
2
Лига чемпионов
ПЕК Зволле26
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
4
Лига Европы
НЕК Неймеген13
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт13
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс11
9 Фортуна11
10 Волендам11
11 Херенвен11
12 Твенте10
13 НАК Бреда10
14 Гронинген10
15 Телстар20
16
Стыковая зона
Хераклес10
17
Зона вылета
Спарта10
18
Зона вылета
Эксельсиор20

