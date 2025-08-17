Твенте - ПСВ Эйндховен 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 14:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
17 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - ПСВ Эйндховен, которое состоится 17 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Твенте
Энсхеде
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|23
|зщ
|Став Лемкин
|3
|зщ
|Робин Проппер
|39
|зщ
|Матс Ротс
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|20
|пз
|Томас ван ден Белт
|32
|пз
|Арно Версейрен
|8
|пз
|Тейлор Бут
|7
|нп
|Митчелл ван Берген
|9
|нп
|Рикки ван Волфсвинкель
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|23
|пз
|Йоей Верман
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|5
|нп
|Иван Перишич
|14
|нп
|Алассан Плеа
|7
|нп
|Рубен ван Боммел
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Петер Бош
История личных встреч
|24.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 3
|06.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|6 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|17.01.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|3 : 1
|25.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|0 : 3
|26.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|03.09.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|3 : 3
|30.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|5 : 2
|06.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 0
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|3 : 2
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 3
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|6 : 1
|03.08.2025
|Суперкубок Нидерландов 2025
|Финал
|2 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
|11.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|Волендам
|1
|1
|11
|Херенвен
|1
|1
|12
|Твенте
|1
|0
|13
|НАК Бреда
|1
|0
|14
|Гронинген
|1
|0
|15
|Телстар
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Спарта
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эксельсиор
|2
|0