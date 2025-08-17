Волендам - АЗ Алкмар 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 16:45
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
17 Августа 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Составы команд
Волендам
АЗ Алкмар
История личных встреч
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
|26.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|04.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 5
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|7 : 2
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|Волендам
|1
|1
|11
|Херенвен
|1
|1
|12
|Твенте
|1
|0
|13
|НАК Бреда
|1
|0
|14
|Гронинген
|1
|0
|15
|Телстар
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Спарта
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эксельсиор
|2
|0