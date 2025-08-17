06:27 ()
Воскресенье 17 августа
Волендам - АЗ Алкмар 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 16:45
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
17 Августа 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Волендам
АЗ Алкмар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - АЗ Алкмар, которое состоится 17 Августа 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Волендам0 : 4АЗ Алкмар
26.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар3 : 0Волендам
04.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Волендам1 : 1АЗ Алкмар
30.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур АЗ Алкмар2 : 1Волендам
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 1Волендам
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 0Волендам
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 5Волендам
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Волендам1 : 2
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 7 : 2Волендам
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1АЗ Алкмар
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур АЗ Алкмар4 : 1
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч АЗ Алкмар3 : 0
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч АЗ Алкмар5 : 0
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 3АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд26
2
Лига чемпионов
ПЕК Зволле26
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
4
Лига Европы
НЕК Неймеген13
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт13
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс11
9 Фортуна11
10 Волендам11
11 Херенвен11
12 Твенте10
13 НАК Бреда10
14 Гронинген10
15 Телстар20
16
Стыковая зона
Хераклес10
17
Зона вылета
Спарта10
18
Зона вылета
Эксельсиор20

