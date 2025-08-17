НАК Бреда - Фортуна 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 20:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
17 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Фортуна, которое состоится 17 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Фортуна
Ситтард-Гелен
|99
|вр
|Даниэль Белица
|25
|зщ
|Cherrion Valerius
|15
|зщ
|Энес Махмутович
|5
|зщ
|Теренс Конголо
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|2
|пз
|Бойд Люкассен
|16
|пз
|Максимильен Балар
|10
|пз
|Мохамед Нассо
|14
|нп
|Камаль Сова
|32
|нп
|Юхо Талвитие
|17
|нп
|Сидней ван Хойдонк
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|80
|пз
|Райан Фоссо-Имефак
|17
|пз
|Димитриос Лимниос
|11
|пз
|Макан Айко
|19
|нп
|Пол Гладон
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|10.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 0
|21.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 1
|16.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 3
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 1
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|04.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 3
|08.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 2
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|1
|3
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|1
|3
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|1
|3
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|1
|3
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|1
|3
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|1
|1
|9
|Фортуна
|1
|1
|10
|Волендам
|1
|1
|11
|Херенвен
|1
|1
|12
|Твенте
|1
|0
|13
|НАК Бреда
|1
|0
|14
|Гронинген
|1
|0
|15
|Телстар
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Спарта
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эксельсиор
|2
|0