Воскресенье 17 августа
НАК Бреда - Фортуна 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 20:00
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
17 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
НАК Бреда
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - Фортуна, которое состоится 17 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
Фортуна
Ситтард-Гелен
99 Польша вр Даниэль Белица
25 Нидерланды зщ Cherrion Valerius
15 Люксембург зщ Энес Махмутович
5 Нидерланды зщ Теренс Конголо
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
2 Нидерланды пз Бойд Люкассен
16 Австралия пз Максимильен Балар
10 Нидерланды пз Мохамед Нассо
14 Гана нп Камаль Сова
32 Финляндия нп Юхо Талвитие
17 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
12 Португалия зщ Иву Пинту
4 Бельгия зщ Шон Адевойе
28 Индонезия зщ Джастин Хубнер
8 Нидерланды зщ Яспер Дахлаус
20 Франция пз Эдуар Мишю
23 Нидерланды пз Филипп Бриттейн
80 Швейцария пз Райан Фоссо-Имефак
17 Греция пз Димитриос Лимниос
11 Франция пз Макан Айко
19 Нидерланды нп Пол Гладон
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
10.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фортуна1 : 0НАК Бреда
14.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 5-й тур НАК Бреда1 : 0Фортуна
21.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Фортуна2 : 1НАК Бреда
16.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур НАК Бреда2 : 3Фортуна
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 0НАК Бреда
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур НАК Бреда1 : 1
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 3 : 0НАК Бреда
10.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фортуна1 : 0НАК Бреда
04.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур НАК Бреда1 : 3
08.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Фортуна2 : 2
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фортуна1 : 2
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна0 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 1Фортуна
10.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фортуна1 : 0НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд26
2
Лига чемпионов
ПЕК Зволле26
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен13
4
Лига Европы
НЕК Неймеген13
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт13
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар13
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс13
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс11
9 Фортуна11
10 Волендам11
11 Херенвен11
12 Твенте10
13 НАК Бреда10
14 Гронинген10
15 Телстар20
16
Стыковая зона
Хераклес10
17
Зона вылета
Спарта10
18
Зона вылета
Эксельсиор20

