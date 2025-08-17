06:27 ()
Ипсвич Таун - Саутгемптон 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 13:00
Стадион: Портман Роуд (Ипсвич, Англия), вместимость: 30311
17 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 2-й тур
Ипсвич Таун
Саутгемптон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Саутгемптон, которое состоится 17 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Портман Роуд (Ипсвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
Англия Киран Маккенна
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
01.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Ипсвич Таун1 : 2Саутгемптон
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Саутгемптон1 : 1Ипсвич Таун
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ипсвич Таун3 : 2Саутгемптон
19.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Саутгемптон0 : 1Ипсвич Таун
14.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Ипсвич Таун0 : 1Саутгемптон
04.01.2015 Кубок Англии 1/32 финала Саутгемптон1 : 1Ипсвич Таун
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 1 5 : 4Ипсвич Таун
08.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 1Ипсвич Таун
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Ипсвич Таун1 : 3
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 2 : 0Ипсвич Таун
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур Ипсвич Таун0 : 1
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 0 : 1Саутгемптон
09.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур Саутгемптон2 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Саутгемптон2 : 2
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Саутгемптон1 : 2
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур 2 : 0Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сток Сити26
2
Повышение
Мидлсбро26
3
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион26
4
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити24
5
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити24
6
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити24
7 Престон Норт Энд24
8 Чарльтон Атлетик24
9 Саутгемптон13
10 Норвич Сити23
11 Лестер Сити23
12 Портсмут23
13 Уотфорд23
14 Суонси Сити23
15 Миллуолл23
16 Ипсвич Таун11
17 Халл Сити11
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Оксфорд Юнайтед10
20 Рексем20
21 Блэкберн Роверс20
22
Зона вылета
Дерби Каунти20
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей20
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед20

