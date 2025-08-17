Гандзасар - Ноа 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 18:00
17 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - Ноа, которое состоится 17 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гандзасар
Капан
Ноа
Ереван
История личных встреч
|20.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|10.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 3
|08.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|7 : 0
|06.10.2019
|Армения - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|03.08.2019
|Армения - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|14.05.2019
|Армения - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|01.04.2019
|Армения - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|03.11.2018
|Армения - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
|29.08.2018
|Армения - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 3 Т
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0 5 : 6
|07.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|03.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|30.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 3
|22.07.2025
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|3
|7
| 2
Лига конференций
|Пюник
|2
|4
| 3
Лига конференций
|БКМА
|2
|4
|4
|Ван
|3
|4
|5
|Ноа
|1
|3
|6
|Алашкерт
|2
|3
|7
|Гандзасар
|2
|1
|8
|Арарат
|3
|1
|9
|Арарат-Армения
|1
|1
| 10
Зона вылета
|Ширак
|3
|1