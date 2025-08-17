06:27 ()
Воскресенье 17 августа
Гандзасар - Ноа 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 18:00
17 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 3-й тур
Гандзасар
Ноа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гандзасар - Ноа, которое состоится 17 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гандзасар
Капан
Ноа
Ереван
История личных встреч
20.04.2025 Армения — Премьер-лига 27-й тур Ноа1 : 0Гандзасар
10.03.2025 Армения — Премьер-лига 22-й тур Гандзасар0 : 3Ноа
08.12.2024 Армения — Премьер-лига 1-й тур Ноа7 : 0Гандзасар
06.10.2019 Армения - Премьер-лига 10-й тур Ноа2 : 1Гандзасар
03.08.2019 Армения - Премьер-лига 1-й тур Гандзасар1 : 1Ноа
14.05.2019 Армения - Премьер-лига 33-й тур Гандзасар0 : 1Ноа
01.04.2019 Армения - Премьер-лига 24-й тур Ноа2 : 0Гандзасар
03.11.2018 Армения - Премьер-лига 15-й тур Гандзасар0 : 2Ноа
29.08.2018 Армения - Премьер-лига 6-й тур Ноа2 : 2Гандзасар
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 1 : 0Гандзасар
01.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Гандзасар1 : 1
26.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Гандзасар2 : 2
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур 0 : 3 ТГандзасар
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур Гандзасар1 : 0
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Ноа0 : 0 5 : 6
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Ноа
03.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Ноа4 : 0
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 3Ноа
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Ноа1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту37
2
Лига конференций
Пюник24
3
Лига конференций
БКМА24
4 Ван34
5 Ноа13
6 Алашкерт23
7 Гандзасар21
8 Арарат31
9 Арарат-Армения11
10
Зона вылета
Ширак31

Отзывы и комментарии к матчу

