06:28 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 августа
Свернуть список

Актобе - Окжетпес 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:00
17 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур
Актобе
Окжетпес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Окжетпес, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Окжетпес
Кокшетау
Главные тренеры
Беларусь Вячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
17.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 9-й тур Окжетпес1 : 3Актобе
22.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Окжетпес1 : 1Актобе
09.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 2-й тур Актобе5 : 1Окжетпес
20.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 30-й тур Актобе1 : 2Окжетпес
27.07.2019 Казахстан - Премьер-лига 20-й тур Окжетпес4 : 0Актобе
12.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Актобе0 : 2Окжетпес
26.08.2017 Казахстан - Премьер-лига 25-й тур Окжетпес0 : 2Актобе
08.07.2017 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Актобе3 : 0Окжетпес
29.04.2017 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Окжетпес2 : 1Актобе
16.10.2016 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Актобе2 : 2Окжетпес
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 2 : 1Актобе
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Актобе0 : 2
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Актобе
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Актобе2 : 1
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Актобе0 : 0
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Окжетпес1 : 2
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Окжетпес1 : 1
25.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 0 : 0Окжетпес
19.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Окжетпес1 : 0
13.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 16-й тур 2 : 1Окжетпес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кайрат2043
2
Квалификация Лиги конференций
Астана1840
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол1838
4 Елимай2135
5 Актобе1933
6 Окжетпес2029
7 Ордабасы1928
8 Женис2028
9 Жетысу2022
10 Кызыл-Жар2121
11 Кайсар2018
12 Туран2115
13
Зона вылета
Улытау1914
14
Зона вылета
Атырау2010

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close