Актобе - Окжетпес 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 17:00
17 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Окжетпес, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Окжетпес
Кокшетау
Главные тренеры
|Вячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
|17.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 3
|22.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|09.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|2-й тур
|5 : 1
|20.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|27.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|12.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|26.08.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|08.07.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|29.04.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|16.10.2016
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 2
|10.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|20.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|25.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|19.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|13.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кайрат
|20
|43
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|18
|40
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|18
|38
|4
|Елимай
|21
|35
|5
|Актобе
|19
|33
|6
|Окжетпес
|20
|29
|7
|Ордабасы
|19
|28
|8
|Женис
|20
|28
|9
|Жетысу
|20
|22
|10
|Кызыл-Жар
|21
|21
|11
|Кайсар
|20
|18
|12
|Туран
|21
|15
| 13
Зона вылета
|Улытау
|19
|14
| 14
Зона вылета
|Атырау
|20
|10