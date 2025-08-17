Нецеча - Ракув 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 20:15
17 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Ракув, которое состоится 17 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нецеча
Нецеча
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
|Марек Папшун
История личных встреч
|16.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 29-й тур
|0 : 3
|23.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|3 : 2
|08.08.2025
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 1
|02.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|1 : 1
|25.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|2 : 0
|18.07.2025
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|0 : 4
|21.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|2 : 2
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|03.08.2025
|Польша — Экстракласса
|3-й тур
|3 : 1
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|27.07.2025
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Висла Плоцк
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|5
|10
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Легия
|3
|7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|4
|7
|5
|Нецеча
|4
|7
|6
|Видзев
|5
|7
|7
|Лех П
|3
|6
|8
|Ягеллония
|3
|6
|9
|Гурник З
|4
|6
|10
|Мотор
|4
|5
|11
|Заглембе Л
|4
|5
|12
|Арка
|5
|5
|13
|Корона
|4
|4
|14
|Погонь
|4
|4
|15
|ГКС Катовице
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Ракув
|3
|3
| 17
Зона вылета
|Пяст
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Лехия
|5
|-3