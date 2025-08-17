06:28 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 17 августа
Свернуть список

Нецеча - Ракув 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 20:15
17 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Нецеча
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нецеча - Ракув, которое состоится 17 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нецеча
Нецеча
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Марек Папшун
История личных встреч
16.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Нецеча0 : 3Ракув
23.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Ракув3 : 2Нецеча
08.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 0 : 1Нецеча
02.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Нецеча1 : 1
25.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 2 : 0Нецеча
18.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур 0 : 4Нецеча
21.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур 2 : 2Нецеча
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Ракув
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Ракув0 : 1
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур 3 : 1Ракув
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 3Ракув
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур Ракув1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк410
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия510
3
Квалификация Лиги конференций
Легия37
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
5 Нецеча47
6 Видзев57
7 Лех П36
8 Ягеллония36
9 Гурник З46
10 Мотор45
11 Заглембе Л45
12 Арка55
13 Корона44
14 Погонь44
15 ГКС Катовице54
16
Зона вылета
Ракув33
17
Зона вылета
Пяст31
18
Зона вылета
Лехия5-3

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close