Висла Плоцк - Легия 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 20:15
17 Августа 2025 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 5-й тур
Висла Плоцк
Легия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Легия, которое состоится 17 Августа 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Легия
Варшава
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
28.04.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 30-й тур Легия2 : 0Висла Плоцк
14.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Висла Плоцк2 : 1Легия
12.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Висла Плоцк1 : 0Легия
24.07.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Легия1 : 0Висла Плоцк
20.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Легия5 : 2Висла Плоцк
11.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Висла Плоцк0 : 1Легия
14.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Легия3 : 1Висла Плоцк
18.09.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Висла Плоцк1 : 0Легия
10.02.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Висла Плоцк0 : 1Легия
26.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Легия1 : 4Висла Плоцк
09.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур 1 : 1Висла Плоцк
01.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Висла Плоцк2 : 0
27.07.2025 Польша — Экстракласса 2-й тур 1 : 2Висла Плоцк
19.07.2025 Польша — Экстракласса 1-й тур Висла Плоцк2 : 0
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур 3 : 0Висла Плоцк
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Легия2 : 1
10.08.2025 Польша — Экстракласса 4-й тур Легия3 : 1
07.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 1Легия
03.08.2025 Польша — Экстракласса 3-й тур Легия0 : 0
31.07.2025 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Легия2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Висла Плоцк410
2
Квалификация Лиги конференций
Краковия510
3
Квалификация Лиги конференций
Легия37
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк47
5 Нецеча47
6 Видзев57
7 Лех П36
8 Ягеллония36
9 Гурник З46
10 Мотор45
11 Заглембе Л45
12 Арка55
13 Корона44
14 Погонь44
15 ГКС Катовице54
16
Зона вылета
Ракув33
17
Зона вылета
Пяст31
18
Зона вылета
Лехия5-3

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
