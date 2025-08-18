Лидс Юнайтед - Эвертон 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 21:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
18 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Эвертон, которое состоится 18 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|22
|пз
|Ао Танака
|7
|пз
|Дэниел Джеймс
|10
|нп
|Жоэль Пироэ
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|24
|пз
|Карлос Алькарас
|9
|нп
|Бету
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|30.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|28.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|25.09.2012
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|28.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 0
|21.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|6 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Сандерленд
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|1
|3
|6
|Арсенал
|1
|3
|7
|Фулхэм
|1
|1
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|9
|Челси
|1
|1
|10
|Кристал Пэлас
|1
|1
|11
|Астон Вилла
|1
|1
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|13
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|14
|Эвертон
|0
|0
|15
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Брентфорд
|1
|0
|18
|Бёрнли
|1
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|20
|Вулверхэмптон
|1
|0