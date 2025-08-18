01:49 ()
Лидс Юнайтед - Эвертон 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 21:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
18 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Лидс Юнайтед
Эвертон

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Эвертон, которое состоится 18 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Эвертон
Ливерпуль
1 Бразилия вр Лукас Перри
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
18 Германия пз Антон Стах
4 Уэльс пз Итан Ампаду
22 Япония пз Ао Танака
7 Уэльс пз Дэниел Джеймс
10 Нидерланды нп Жоэль Пироэ
29 Италия нп Вильфред Ньонто
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
19 Украина зщ Виталий Миколенко
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
24 Аргентина пз Карлос Алькарас
9 Гвинея-Бисау нп Бету
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Эвертон1 : 0Лидс Юнайтед
30.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Эвертон
12.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Эвертон3 : 0Лидс Юнайтед
21.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Эвертон
03.02.2021 Англия - Премьер-лига 22-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Эвертон
28.11.2020 Англия - Премьер-лига 10-й тур Эвертон0 : 1Лидс Юнайтед
25.09.2012 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Лидс Юнайтед2 : 1Эвертон
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лидс Юнайтед1 : 1
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Лидс Юнайтед
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 2Лидс Юнайтед
28.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Лидс Юнайтед4 : 0
21.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Лидс Юнайтед6 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Эвертон0 : 1
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур 2 : 2Эвертон
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур 2 : 1Эвертон
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Эвертон0 : 3
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 0 : 1Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
2
Лига чемпионов
Сандерленд13
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур13
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Ноттингем Форест13
6 Арсенал13
7 Фулхэм11
8 Брайтон энд Хоув Альбион11
9 Челси11
10 Кристал Пэлас11
11 Астон Вилла11
12 Ньюкасл Юнайтед11
13 Лидс Юнайтед00
14 Эвертон00
15 Манчестер Юнайтед10
16 Борнмут10
17 Брентфорд10
18 Бёрнли10
19 Вест Хэм Юнайтед10
20 Вулверхэмптон10

