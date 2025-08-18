01:49 ()
Эльче - Бетис 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 21:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
18 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Эльче
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Бетис, которое состоится 18 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Бетис
Севилья
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
22 Австрия зщ Давид Аффенгрубер
6 Испания зщ Педро Бигас
21 Франция зщ Лео Петро
15 Испания зщ Альваро Нуньес
14 Испания пз Алейс Фебас
8 Испания пз Марк Агуадо
30 Испания пз Родриго Мендоса
11 Испания нп Херман Валера
19 Марокко нп Морад Дауди
20 Уругвай нп Альваро Родригес
25 Испания вр Пау Лопес
2 Испания зщ Эктор Бельерин
5 Испания зщ Марк Бартра
3 Испания зщ Диего Льоренте
23 Доминиканская Республика зщ Хуниор Фирпо
8 Испания пз Пабло Форнальс
18 Колумбия пз Нельсон Деосса
52 Испания пз Пабло Гарсия
20 Аргентина пз Джовани Ло Чельсо
17 Испания пз Родриго Рикельме
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
Главные тренеры
Испания Эдер Сарабия
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
24.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Эльче2 : 3Бетис
15.08.2022 Испания - Примера 1-й тур Бетис3 : 0Эльче
19.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Бетис0 : 1Эльче
21.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Эльче0 : 3Бетис
04.04.2021 Испания - Примера 29-й тур Эльче1 : 1Бетис
01.11.2020 Испания - Примера 8-й тур Бетис3 : 1Эльче
16.03.2014 Испания - Примера 28-й тур Эльче0 : 0Бетис
20.10.2013 Испания - Примера 9-й тур Бетис1 : 2Эльче
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур 0 : 4Эльче
25.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 41-й тур Эльче2 : 0
17.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 40-й тур 2 : 1Эльче
10.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 39-й тур Эльче1 : 3
03.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 38-й тур 0 : 1Эльче
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бетис2 : 3
28.05.2025 Лига конференций Финал Бетис1 : 4
23.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Бетис1 : 1
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 4 : 1Бетис
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 2 : 2Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона13
2
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
3
Лига чемпионов
Хетафе13
4
Лига чемпионов
Вильярреал13
5
Лига Европы
Алавес13
6
Лига конференций
Реал Сосьедад11
7 Валенсия11
8 Севилья00
9 Атлетик Б00
10 Осасуна00
11 Эспаньол00
12 Бетис00
13 Реал Мадрид00
14 Атлетико М00
15 Эльче00
16 Леванте10
17 Жирона10
18
Зона вылета
Овьедо10
19
Зона вылета
Сельта10
20
Зона вылета
Мальорка10

