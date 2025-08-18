Эльче - Бетис 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 21:00
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
18 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Бетис, которое состоится 18 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|22
|зщ
|Давид Аффенгрубер
|6
|зщ
|Педро Бигас
|21
|зщ
|Лео Петро
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|14
|пз
|Алейс Фебас
|8
|пз
|Марк Агуадо
|30
|пз
|Родриго Мендоса
|11
|нп
|Херман Валера
|19
|нп
|Морад Дауди
|20
|нп
|Альваро Родригес
|25
|вр
|Пау Лопес
|2
|зщ
|Эктор Бельерин
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|23
|зщ
|Хуниор Фирпо
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|52
|пз
|Пабло Гарсия
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|17
|пз
|Родриго Рикельме
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Эдер Сарабия
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|24.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 3
|15.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|3 : 0
|19.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 3
|04.04.2021
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 1
|01.11.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|3 : 1
|16.03.2014
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|20.10.2013
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 4
|25.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 0
|17.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 3
|03.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|0 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|28.05.2025
|Лига конференций
|Финал
|1 : 4
|23.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|4 : 1
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Алавес
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|1
|1
|7
|Валенсия
|1
|1
|8
|Севилья
|0
|0
|9
|Атлетик Б
|0
|0
|10
|Осасуна
|0
|0
|11
|Эспаньол
|0
|0
|12
|Бетис
|0
|0
|13
|Реал Мадрид
|0
|0
|14
|Атлетико М
|0
|0
|15
|Эльче
|0
|0
|16
|Леванте
|1
|0
|17
|Жирона
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сельта
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|1
|0