Торпедо М - Урал 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 18:30
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
18 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Урал, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Олег Георгиевич Кононов
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
|21.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 1
|05.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|13-й тур
|1 : 1
|11.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|26.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 2
|28.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 0
|11.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|23.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 1
|16.08.2014
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|0 : 2
|19.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|2 : 3
|13.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|3 : 0
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|0 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|2 : 3
|05.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 6
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|2 : 1
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Первой лиги: «Торпедо» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|5
|15
| 2
Повышение
|Урал
|4
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|5
|10
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|5
|10
|5
|Челябинск
|5
|9
|6
|СКА-Хабаровск
|5
|8
|7
|Ротор
|5
|8
|8
|Арсенал Т
|5
|7
|9
|Чайка
|5
|6
|10
|Нефтехимик
|5
|6
|11
|Уфа
|5
|5
|12
|Волга Ул
|5
|4
|13
|Шинник
|5
|4
|14
|Сокол
|5
|4
|15
|Родина
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Енисей
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|4
|1