Торпедо М - Урал 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 18:30
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
18 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
Торпедо М
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Урал, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торпедо М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Олег Георгиевич Кононов
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
21.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 29-й тур Торпедо М1 : 1Урал
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Урал1 : 1Торпедо М
11.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Торпедо М0 : 1Урал
26.11.2022 Fonbet Кубок России Группа D Торпедо М1 : 2Урал
28.09.2022 Fonbet Кубок России Группа D Урал1 : 0Торпедо М
11.09.2022 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Урал2 : 0Торпедо М
23.05.2015 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Торпедо М3 : 1Урал
16.08.2014 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Урал0 : 2Торпедо М
19.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Торпедо М2 : 3Урал
13.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 6-й тур Урал3 : 0Торпедо М
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Торпедо М0 : 1
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 0Торпедо М
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 0 : 0Торпедо М
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Торпедо М2 : 3
05.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Торпедо М
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Урал1 : 6
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 0 : 2Урал
09.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур 2 : 0Урал
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Урал2 : 1
01.08.2025 Россия — МФЛ 17-й тур Урал2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Первой лиги: «Торпедо» — «Урал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел515
2
Повышение
Урал412
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ510
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс510
5 Челябинск59
6 СКА-Хабаровск58
7 Ротор58
8 Арсенал Т57
9 Чайка56
10 Нефтехимик56
11 Уфа55
12 Волга Ул54
13 Шинник54
14 Сокол54
15 Родина53
16
Зона вылета
Черноморец52
17
Зона вылета
Енисей52
18
Зона вылета
Торпедо М41

