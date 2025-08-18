01:50 ()
Аудаче Чериньола - Верона 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 18:00
18 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Аудаче Чериньола
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аудаче Чериньола - Верона, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аудаче Чериньола
Верона
История личных встреч
10.08.2025 Кубок Италии 1/64 финала 0 : 1Аудаче Чериньола
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 1 : 2Верона
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Верона1 : 1
11.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Верона1 : 1
03.05.2025 Италия — Серия А 35-й тур 1 : 0Верона
28.04.2025 Италия — Серия А 34-й тур Верона0 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

Отзывы и комментарии к матчу

