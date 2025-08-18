Аудаче Чериньола - Верона 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 18:00
18 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аудаче Чериньола - Верона, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аудаче Чериньола
Верона
История личных встреч
|10.08.2025
|Кубок Италии
|1/64 финала
|0 : 1
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Италия — Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|28.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
1/64 финала
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
1/32 финала
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|1 : 1 5 : 4
| Кремонезе
Палермо
|0 : 0 4 : 5
| Монца
Фрозиноне
|0 : 1
| Парма
Пескара
|2 : 0
| Чезена
Пиза
|17.08
| Милан
Бари
|17.08
| Аудаче Чериньола
Верона
|18.08
| Специя
Сампдория
|18.08
| Удинезе
Каррарезе
|18.08
| Торино
Модена
|18.08