Специя - Сампдория 18 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 18-08-2025 18:30
18 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Специя
Сампдория

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Сампдория, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Сампдория
История личных встреч
06.04.2025 Италия — Серия B Серия В. 32-й тур Специя2 : 0Сампдория
14.12.2024 Италия — Серия B Серия В. 17-й тур Сампдория0 : 0Специя
20.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Специя0 : 0Сампдория
24.11.2023 Италия - Серия B Серия В. 14-й тур Сампдория2 : 1Специя
22.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Сампдория1 : 1Специя
17.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Специя2 : 1Сампдория
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Специя1 : 0Сампдория
22.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Сампдория2 : 1Специя
12.05.2021 Италия - Серия А 36-й тур Сампдория2 : 2Специя
11.01.2021 Италия - Серия А 17-й тур Специя2 : 1Сампдория
01.06.2025 Италия — Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч Специя2 : 3
29.05.2025 Италия — Серия B Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч 0 : 0Специя
25.05.2025 Италия — Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Специя2 : 1
21.05.2025 Италия — Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Специя
13.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 34-й тур Специя3 : 1
15.06.2025 Италия — Серия B Плей-офф за право остаться. 1-й матч Сампдория2 : 0
13.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 34-й тур 0 : 0Сампдория
09.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 38-й тур Сампдория1 : 0
04.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 37-й тур 2 : 2Сампдория
01.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 36-й тур Сампдория0 : 0
Турнирная таблица
1/64 финала
Виртус Энтелла
Тернана
4 : 0
Падова
Виченца
0 : 2
Пескара
Римини
1 : 0
Авеллино
Аудаче Чериньола
0 : 1
1/32 финала
Эмполи
Реджана
1 : 1 3 : 0
Сассуоло
Катандзаро
1 : 0
Лечче
Юве Стабия
2 : 0
Дженоа
Виченца
3 : 0
Венеция
Мантова
4 : 0
Комо
Зюйдтироль
3 : 1
Кальяри
Виртус Энтелла
1 : 1 5 : 4
Кремонезе
Палермо
0 : 0 4 : 5
Монца
Фрозиноне
0 : 1
Парма
Пескара
2 : 0
Чезена
Пиза
17.08
Милан
Бари
17.08
Аудаче Чериньола
Верона
18.08
Специя
Сампдория
18.08
Удинезе
Каррарезе
18.08
Торино
Модена
18.08

