Специя - Сампдория 18 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 18-08-2025 18:30
18 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Сампдория, которое состоится 18 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Сампдория
Генуя
История личных встреч
|06.04.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 32-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия B
|Серия В. 17-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0
|24.11.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 14-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|2 : 1
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|22.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|12.05.2021
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 2
|11.01.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|01.06.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|2 : 3
|29.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|0 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|21.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|3 : 1
|15.06.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за право остаться. 1-й матч
|2 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 0
|04.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 2
|01.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 36-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
1/64 финала
| Виртус Энтелла
Тернана
|4 : 0
| Падова
Виченца
|0 : 2
| Пескара
Римини
|1 : 0
| Авеллино
Аудаче Чериньола
|0 : 1
1/32 финала
| Эмполи
Реджана
|1 : 1 3 : 0
| Сассуоло
Катандзаро
|1 : 0
| Лечче
Юве Стабия
|2 : 0
| Дженоа
Виченца
|3 : 0
| Венеция
Мантова
|4 : 0
| Комо
Зюйдтироль
|3 : 1
| Кальяри
Виртус Энтелла
|1 : 1 5 : 4
| Кремонезе
Палермо
|0 : 0 4 : 5
| Монца
Фрозиноне
|0 : 1
| Парма
Пескара
|2 : 0
| Чезена
Пиза
|17.08
| Милан
Бари
|17.08
| Аудаче Чериньола
Верона
|18.08
| Специя
Сампдория
|18.08
| Удинезе
Каррарезе
|18.08
| Торино
Модена
|18.08