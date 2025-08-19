Реал Мадрид - Осасуна 19 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 19-08-2025 21:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
19 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Осасуна, которое состоится 19 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|21
|пз
|Браим Диас
|15
|нп
|Арда Гюлер
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|1
|вр
|Серхио Эррера
|19
|зщ
|Валентин Розье
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|23
|пз
|Абель Бретонес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Висенте Морено
История личных встреч
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|06.05.2023
|Кубок Испании
|Финал
|2 : 1
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|20.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|01.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|09.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|4 : 0
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|3 : 2
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 0
|27.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа H. 3-й тур
|0 : 3
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|4 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Чемпионат Испании начинается, время пришло! Лига страстная, как фламенко, манящая, как тонкий ломтик хамона, и дарующая огромное удовольствие – как глоток сангрии в жаркий летний день!Теперь вы знаете, за кем и за чем следить! Перестройка топов, клуб-сюрприз, чемпионы по ностальгии. Чего ждать в новом сезоне Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Реал» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Реал Сосьедад
|1
|1
|9
|Валенсия
|1
|1
|10
|Осасуна
|0
|0
|11
|Бетис
|0
|0
|12
|Реал Мадрид
|0
|0
|13
|Эльче
|0
|0
|14
|Севилья
|1
|0
|15
|Леванте
|1
|0
|16
|Атлетико М
|1
|0
|17
|Жирона
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сельта
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|1
|0