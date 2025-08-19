23:43 ()
Реал Мадрид - Осасуна 19 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 19-08-2025 21:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
19 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Реал Мадрид
Осасуна

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Осасуна, которое состоится 19 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Осасуна
Памплона
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
24 Испания зщ Дин Хёйсен
18 Испания зщ Альваро Фернандес
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
21 Испания пз Браим Диас
15 Турция нп Арда Гюлер
10 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
1 Испания вр Серхио Эррера
19 Франция зщ Валентин Розье
24 Испания зщ Алехандро Катена
22 Камерун зщ Флавьен Бойомо
3 Испания зщ Хуан Крус
23 Испания пз Абель Бретонес
14 Испания пз Рубен Гарсия
7 Испания пз Хон Монкайола
6 Испания пз Лукас Торро
10 Испания пз Аймар Орос
17 Хорватия нп Анте Будимир
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Испания Висенте Морено
История личных встреч
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Осасуна1 : 1Реал Мадрид
09.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Реал Мадрид4 : 0Осасуна
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Осасуна2 : 4Реал Мадрид
07.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Реал Мадрид4 : 0Осасуна
06.05.2023 Кубок Испании Финал Реал Мадрид2 : 1Осасуна
18.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Осасуна0 : 2Реал Мадрид
02.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Реал Мадрид1 : 1Осасуна
20.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Осасуна1 : 3Реал Мадрид
27.10.2021 Испания - Примера 11-й тур Реал Мадрид0 : 0Осасуна
01.05.2021 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид2 : 0Осасуна
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 4Реал Мадрид
09.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала 4 : 0Реал Мадрид
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала Реал Мадрид3 : 2
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Реал Мадрид1 : 0
27.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа H. 3-й тур 0 : 3Реал Мадрид
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 1 : 1Осасуна
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Осасуна2 : 0
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Осасуна2 : 0
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 1 : 1Осасуна
03.05.2025 Испания — Примера 34-й тур 4 : 2Осасуна
Текстовая трансляция
0'
Чемпионат Испании начинается, время пришло! Лига страстная, как фламенко, манящая, как тонкий ломтик хамона, и дарующая огромное удовольствие – как глоток сангрии в жаркий летний день!Теперь вы знаете, за кем и за чем следить! Перестройка топов, клуб-сюрприз, чемпионы по ностальгии. Чего ждать в новом сезоне Ла Лиги 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Реал» — «Осасуна». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона13
2
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
3
Лига чемпионов
Хетафе13
4
Лига чемпионов
Вильярреал13
5
Лига Европы
Атлетик Б13
6
Лига конференций
Эспаньол13
7 Алавес13
8 Реал Сосьедад11
9 Валенсия11
10 Осасуна00
11 Бетис00
12 Реал Мадрид00
13 Эльче00
14 Севилья10
15 Леванте10
16 Атлетико М10
17 Жирона10
18
Зона вылета
Овьедо10
19
Зона вылета
Сельта10
20
Зона вылета
Мальорка10

