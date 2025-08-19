Аль-Наср - Аль-Иттихад 19 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 19-08-2025 14:00
19 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2025, 1/2 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Иттихад, которое состоится 19 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2025, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Иттихад
Джидда
Главные тренеры
|Жорже Жезуш
|Лоран Блан
История личных встреч
|07.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|30-й тур
|2 : 3
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 1
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|4 : 2
|26.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|17-й тур
|2 : 5
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|3 : 2
|21.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 0
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|30.05.2025
|Кубок Короля
|Final. 1-й тур
|3 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 3
|15.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|1 : 3
Текстовая трансляция
0'
Криштиану Роналду официально продлил контракт с «Аль-Насром» ещё на два года. Хотя ходило много слухов, что легендарный португалец собирается уйти из команды. Но всё решило невероятное предложение, от которого было невозможно отказаться.Криштиану открывает новую главу для саудовского клуба Роналду оправдает самый дорогой контракт в истории! «Аль-Наср» ждёт чемпионский сезон 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Саудовской Аравии: «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Аль-Наср
Аль-Иттихад
|19.08
| Аль-Кадисия
Аль-Ахли
|20.08
Финал
|23.08