Аль-Наср - Аль-Иттихад 19 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 19-08-2025 14:00
19 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2025, 1/2 финала
Аль-Наср
Аль-Иттихад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Иттихад, которое состоится 19 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2025, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Иттихад
Джидда
Главные тренеры
Португалия Жорже Жезуш
Франция Лоран Блан
История личных встреч
07.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 30-й тур Аль-Наср2 : 3Аль-Иттихад
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Иттихад2 : 1Аль-Наср
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Наср4 : 2Аль-Иттихад
26.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур Аль-Иттихад2 : 5Аль-Наср
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Аль-Наср
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аль-Наср4 : 0
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аль-Наср2 : 1
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 3 : 2Аль-Наср
21.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Наср2 : 0
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2Аль-Иттихад
30.05.2025 Кубок Короля Final. 1-й тур Аль-Иттихад3 : 1
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Иттихад1 : 0
20.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур 2 : 3Аль-Иттихад
15.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур 1 : 3Аль-Иттихад
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Криштиану Роналду официально продлил контракт с «Аль-Насром» ещё на два года. Хотя ходило много слухов, что легендарный португалец собирается уйти из команды. Но всё решило невероятное предложение, от которого было невозможно отказаться.Криштиану открывает новую главу для саудовского клуба Роналду оправдает самый дорогой контракт в истории! «Аль-Наср» ждёт чемпионский сезон 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча за Суперкубок Саудовской Аравии: «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Аль-Наср
Аль-Иттихад
19.08
Аль-Кадисия
Аль-Ахли
20.08
Финал
23.08

Отзывы и комментарии к матчу

