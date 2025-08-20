Аль-Кадисия - Аль-Ахли 20 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 20-08-2025 14:00
20 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2025, 1/2 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Кадисия - Аль-Ахли, которое состоится 20 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2025, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
|Мичел Гонсалес
|Маттиас Яйссле
История личных встреч
|25.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|4 : 1
|27.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|5-й тур
|1 : 0
|30.05.2025
|Кубок Короля
|Final. 1-й тур
|3 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|2 : 0
|20.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|3 : 1
|15.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|3 : 1
|11.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|31-й тур
|0 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|0 : 1
|22.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|1 : 3
|17.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|4 : 1
|11.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|31-й тур
|3 : 1
|07.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|30-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
1/2 финала
| Аль-Наср
Аль-Иттихад
|2 : 1
| Аль-Кадисия
Аль-Ахли
|20.08
Финал
| Аль-Наср
|23.08