Аль-Кадисия - Аль-Ахли 20 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 20-08-2025 14:00
20 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2025, 1/2 финала
Аль-Кадисия
Аль-Ахли

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Кадисия - Аль-Ахли, которое состоится 20 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2025, 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Кадисия
Эль-Хубар
Аль-Ахли
Джидда
Главные тренеры
Испания Мичел Гонсалес
Германия Маттиас Яйссле
История личных встреч
25.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур Аль-Ахли4 : 1Аль-Кадисия
27.09.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 5-й тур Аль-Кадисия1 : 0Аль-Ахли
30.05.2025 Кубок Короля Final. 1-й тур 3 : 1Аль-Кадисия
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 2 : 0Аль-Кадисия
20.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Кадисия3 : 1
15.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур Аль-Кадисия3 : 1
11.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур 0 : 1Аль-Кадисия
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 0 : 1Аль-Ахли
22.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Ахли1 : 3
17.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур Аль-Ахли4 : 1
11.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур 3 : 1Аль-Ахли
07.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 30-й тур Аль-Ахли2 : 0
Турнирная таблица
1/2 финала
Аль-Наср
Аль-Иттихад
2 : 1
Аль-Кадисия
Аль-Ахли
20.08
Финал
Аль-Наср
23.08

