ПСЖ - Анже 22 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 22-08-2025 20:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
22 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Анже, которое состоится 22 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Анже
Анже
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|87
|пз
|Жоау Невеш
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|нп
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|26
|зщ
|Флоран Анен
|93
|пз
|Харис Белькебла
|15
|пз
|Пьеррик Капелль
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|11
|нп
|Сидики Шериф
|19
|нп
|Эстебан Леполь
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Александр Дюжо
История личных встреч
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 4
|21.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|2 : 0
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 3
|15.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 1
|21.04.2021
|Кубок Франции
|1/4 финала
|5 : 0
|16.01.2021
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|02.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|6 : 1
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|13.08.2025
|Суперкубок УЕФА 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|13.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Финал
|3 : 0
|09.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|4 : 0
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|2 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Анже». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Тулуза
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Анже
|1
|3
|7
|Осер
|1
|3
|8
|Ренн
|1
|3
|9
|Лилль
|1
|1
|10
|Брест
|1
|1
|11
|Париж
|1
|0
|12
|Метц
|1
|0
|13
|Ланс
|1
|0
|14
|Марсель
|1
|0
|15
|Лорьян
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Нант
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ницца
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Гавр
|1
|0