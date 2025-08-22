00:19 ()
ПСЖ - Анже 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 20:45
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
22 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
ПСЖ
Анже

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Анже, которое состоится 22 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Анже
Анже
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
87 Португалия пз Жоау Невеш
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция нп Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
12 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
4 Франция зщ Усман Камара
21 Франция зщ Жордан Лефор
27 Франция зщ Лилиан Раолисоа
26 Франция зщ Флоран Анен
93 Алжир пз Харис Белькебла
15 Франция пз Пьеррик Капелль
14 Марокко пз Яссин Белькдим
11 Франция нп Сидики Шериф
19 Франция нп Эстебан Леполь
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
05.04.2025 Франция — Лига 1 28-й тур ПСЖ1 : 0Анже
09.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Анже2 : 4ПСЖ
21.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Анже1 : 2ПСЖ
11.01.2023 Франция - Лига 1 18-й тур ПСЖ2 : 0Анже
20.04.2022 Франция - Лига 1 33-й тур Анже0 : 3ПСЖ
15.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур ПСЖ2 : 1Анже
21.04.2021 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ5 : 0Анже
16.01.2021 Франция - Лига 1 20-й тур Анже0 : 1ПСЖ
02.10.2020 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ6 : 1Анже
05.10.2019 Франция - Лига 1 9-й тур ПСЖ4 : 0Анже
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1ПСЖ
13.08.2025 Суперкубок УЕФА 2025 Финал ПСЖ2 : 2 4 : 3
13.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Финал 3 : 0ПСЖ
09.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала ПСЖ4 : 0
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала ПСЖ2 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Анже1 : 0
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 2 : 0Анже
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Анже2 : 1
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур 0 : 1Анже
27.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Анже0 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Лиги 1: «ПСЖ» — «Анже». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако13
2
Лига чемпионов
Лион13
3
Лига чемпионов
ПСЖ13
4
Лига чемпионов
Страсбург13
5
Лига Европы
Тулуза13
6
Лига конференций
Анже13
7 Осер13
8 Ренн13
9 Лилль11
10 Брест11
11 Париж10
12 Метц10
13 Ланс10
14 Марсель10
15 Лорьян10
16
Стыковая зона
Нант10
17
Зона вылета
Ницца10
18
Зона вылета
Гавр10

Отзывы и комментарии к матчу

