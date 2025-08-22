00:19 ()
Дерби Каунти - Бристоль Сити 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 21:00
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
22 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Дерби Каунти
Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Бристоль Сити, которое состоится 22 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Австрия Герхард Штрубер
История личных встреч
04.01.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Бристоль Сити1 : 0Дерби Каунти
31.08.2024 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Дерби Каунти3 : 0Бристоль Сити
23.04.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Дерби Каунти1 : 3Бристоль Сити
04.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Бристоль Сити1 : 0Дерби Каунти
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Дерби Каунти1 : 0Бристоль Сити
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Бристоль Сити1 : 0Дерби Каунти
12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Бристоль Сити3 : 2Дерби Каунти
20.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Дерби Каунти1 : 2Бристоль Сити
27.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Бристоль Сити0 : 2Дерби Каунти
22.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Дерби Каунти1 : 1Бристоль Сити
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур Дерби Каунти3 : 5
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 1 : 1 2 : 3Дерби Каунти
09.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур 3 : 1Дерби Каунти
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Дерби Каунти0 : 0
26.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 0 : 1Дерби Каунти
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур Бристоль Сити0 : 0
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Бристоль Сити2 : 0
09.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур 1 : 4Бристоль Сити
12.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч 3 : 0Бристоль Сити
08.05.2025 Англия — Чемпионшип Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч Бристоль Сити0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Сток Сити26
2
Повышение
Мидлсбро26
3
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион26
4
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити24
5
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити24
6
Плей-офф за повышение
Бирмингем Сити24
7 Престон Норт Энд24
8 Саутгемптон24
9 Халл Сити24
10 Чарльтон Атлетик24
11 Норвич Сити23
12 Лестер Сити23
13 Портсмут23
14 Уотфорд23
15 Суонси Сити23
16 Миллуолл23
17 Ипсвич Таун22
18 Куинз Парк Рейнджерс21
19 Рексем20
20 Оксфорд Юнайтед20
21 Блэкберн Роверс20
22
Зона вылета
Дерби Каунти20
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей20
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед20

