Дерби Каунти - Бристоль Сити 22 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 22-08-2025 21:00
Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
22 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
|Герхард Штрубер
История личных встреч
|04.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|3 : 0
|23.04.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 3
|04.12.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 0
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|1 : 0
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 12-й тур
|1 : 0
|12.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 32-й тур
|3 : 2
|20.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 4-й тур
|1 : 2
|27.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 2
|22.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|3 : 5
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 1 2 : 3
|09.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|3 : 1
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 0
|26.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|0 : 0
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|2 : 0
|09.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|1 : 4
|12.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|08.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
