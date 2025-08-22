00:20 ()
Пройссен Мюнстер - Нюрнберг 22 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 22-08-2025 18:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
22 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Пройссен Мюнстер
Нюрнберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Нюрнберг, которое состоится 22 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Нюрнберг
Нюрнберг
История личных встреч
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Пройссен Мюнстер0 : 1Нюрнберг
05.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 8-й тур Нюрнберг3 : 2Пройссен Мюнстер
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд Пройссен Мюнстер0 : 0 3 : 5
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Пройссен Мюнстер1 : 1
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 2Пройссен Мюнстер
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 2Пройссен Мюнстер
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Пройссен Мюнстер2 : 0
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 3 : 3 6 : 5Нюрнберг
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг0 : 1
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 0Нюрнберг
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 4Нюрнберг
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Нюрнберг1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия26
2
Повышение
Дармштадт 9826
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-9626
4 Айнтрахт Б26
5 Падерборн 0724
6 Карлсруэ24
7 Гройтер Фюрт23
8 Магдебург23
9 Шальке-0423
10 Кайзерслаутерн23
11 Бохум23
12 Эльверсберг23
13 Пройссен Мюнстер21
14 Герта21
15 Динамо Др20
16
Стыковая зона
Нюрнберг20
17
Зона вылета
Хольштайн20
18
Зона вылета
Фортуна20

