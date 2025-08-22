Пройссен Мюнстер - Нюрнберг 22 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 22-08-2025 18:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
22 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Нюрнберг, которое состоится 22 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|05.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 3 : 5
|08.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|09.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|3 : 3 6 : 5
|08.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|09.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арминия
|2
|6
| 2
Повышение
|Дармштадт 98
|2
|6
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|2
|6
|4
|Айнтрахт Б
|2
|6
|5
|Падерборн 07
|2
|4
|6
|Карлсруэ
|2
|4
|7
|Гройтер Фюрт
|2
|3
|8
|Магдебург
|2
|3
|9
|Шальке-04
|2
|3
|10
|Кайзерслаутерн
|2
|3
|11
|Бохум
|2
|3
|12
|Эльверсберг
|2
|3
|13
|Пройссен Мюнстер
|2
|1
|14
|Герта
|2
|1
|15
|Динамо Др
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Нюрнберг
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|2
|0