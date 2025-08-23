22:15 ()
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Рубин - Спартак М 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 13:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
23 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Рубин
Спартак М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Спартак М, которое состоится 23 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Спартак М
Москва
Главные тренеры
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
СербияДеян Станкович
История личных встреч
25.07.2025Россия — МФЛ16-й турРубин0 : 0Спартак М
09.03.2025Мир Российская Премьер-лига20-й турРубин2 : 1Спартак М
07.03.2025Россия — МФЛ1-й турСпартак М1 : 0Рубин
31.08.2024Мир Российская Премьер-лига7-й турСпартак М1 : 0Рубин
09.08.2024Россия — МФЛГруппа АСпартак М2 : 0Рубин
19.05.2024Мир Российская Премьер-лига29-й турСпартак М3 : 1Рубин
03.05.2024Россия — МФЛГруппа АРубин0 : 1Спартак М
05.08.2023Мир Российская Премьер-лига3-й турРубин1 : 4Спартак М
16.04.2022Россия — Премьер-Лига25-й турСпартак М1 : 1Рубин
24.07.2021Россия — Премьер-Лига1-й турРубин1 : 0Спартак М
22.08.2025Россия — МФЛ20-й турРубин0 : 0
17.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й турРубин1 : 0
15.08.2025Россия — МФЛ19-й тур0 : 1Рубин
12.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й тур3 : 0Рубин
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й тур5 : 1Рубин
16.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й турСпартак М2 : 2
15.08.2025Россия — МФЛ19-й турСпартак М0 : 0
12.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 2-й турСпартак М1 : 1 3 : 4
09.08.2025Мир Российская Премьер-лига4-й тур4 : 2Спартак М
08.08.2025Россия — МФЛ18-й тур2 : 1Спартак М
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Рубин» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М513
2 Краснодар512
3 ЦСКА511
4 Рубин510
5 Балтика59
6 Крылья Советов58
7 Ахмат67
8 Акрон56
9 Зенит56
10 Оренбург66
11 Динамо М55
12 Динамо Мх55
13
Стыковая зона
Спартак М55
14
Стыковая зона
Ростов53
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород53
16
Зона вылета
Сочи51

Отзывы и комментарии к матчу

