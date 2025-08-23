Рубин - Спартак М 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 13:00
Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
23 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Спартак М, которое состоится 23 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рубин
Казань
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Рашид Маматкулович Рахимов
|Деян Станкович
История личных встреч
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|31.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|2 : 0
|19.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|0 : 1
|05.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|16.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|25-й тур
|1 : 1
|24.07.2021
|Россия — Премьер-Лига
|1-й тур
|1 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 0
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 3 : 4
|09.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|4 : 2
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Рубин» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|13
|2
|Краснодар
|5
|12
|3
|ЦСКА
|5
|11
|4
|Рубин
|5
|10
|5
|Балтика
|5
|9
|6
|Крылья Советов
|5
|8
|7
|Ахмат
|6
|7
|8
|Акрон
|5
|6
|9
|Зенит
|5
|6
|10
|Оренбург
|6
|6
|11
|Динамо М
|5
|5
|12
|Динамо Мх
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|5
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|5
|1