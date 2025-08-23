Динамо М - Пари Нижний Новгород 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 19:45
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
23 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 23 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|25.04.2025
|Россия — МФЛ
|7-й тур
|1 : 0
|12.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 1
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|2 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|5 : 0
|21.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|02.11.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|15.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|25.07.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 3
|14.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 0
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 4
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|5 : 1
|18.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|2 : 0
|14.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|5
|13
|2
|Краснодар
|5
|12
|3
|ЦСКА
|5
|11
|4
|Рубин
|5
|10
|5
|Балтика
|5
|9
|6
|Крылья Советов
|5
|8
|7
|Ахмат
|6
|7
|8
|Акрон
|5
|6
|9
|Зенит
|5
|6
|10
|Оренбург
|6
|6
|11
|Динамо М
|5
|5
|12
|Динамо Мх
|5
|5
| 13
Стыковая зона
|Спартак М
|5
|5
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|5
|3
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|5
|3
| 16
Зона вылета
|Сочи
|5
|1