Динамо М - Пари Нижний Новгород 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 19:45
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
23 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Динамо М
Пари Нижний Новгород

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 23 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
25.04.2025 Россия — МФЛ 7-й тур Динамо М1 : 0Пари Нижний Новгород
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Пари Нижний Новгород1 : 1Динамо М
09.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М3 : 1Пари Нижний Новгород
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Пари Нижний Новгород2 : 0Динамо М
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М5 : 0Пари Нижний Новгород
21.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Пари Нижний Новгород1 : 4Динамо М
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа D Динамо М2 : 1Пари Нижний Новгород
15.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М1 : 1Пари Нижний Новгород
25.07.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород1 : 1 4 : 3Динамо М
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0Пари Нижний Новгород
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 0 : 0Динамо М
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Динамо М1 : 3
14.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Динамо М1 : 0
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 2-й тур Динамо М0 : 4
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 1Динамо М
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Пари Нижний Новгород5 : 1
18.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
14.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
10.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур 1 : 0Пари Нижний Новгород
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура РПЛ: «Динамо» (Москва) — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Локомотив М513
2 Краснодар512
3 ЦСКА511
4 Рубин510
5 Балтика59
6 Крылья Советов58
7 Ахмат67
8 Акрон56
9 Зенит56
10 Оренбург66
11 Динамо М55
12 Динамо Мх55
13
Стыковая зона
Спартак М55
14
Стыковая зона
Ростов53
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород53
16
Зона вылета
Сочи51

