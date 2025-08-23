КАМАЗ - Уфа 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 16:30
23 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Россия — Лига PARI, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Уфа, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|17-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 3
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|5
|15
| 2
Повышение
|Урал
|5
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|5
|10
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|5
|10
|5
|Челябинск
|5
|9
|6
|СКА-Хабаровск
|5
|8
|7
|Ротор
|5
|8
|8
|Арсенал Т
|5
|7
|9
|Чайка
|5
|6
|10
|Нефтехимик
|5
|6
|11
|Уфа
|5
|5
|12
|Волга Ул
|5
|4
|13
|Торпедо М
|5
|4
|14
|Шинник
|5
|4
|15
|Сокол
|5
|4
| 16
Зона вылета
|Родина
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Черноморец
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Енисей
|5
|2