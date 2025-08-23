Милан - Кремонезе 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
23 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Кремонезе, которое состоится 23 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Кремонезе
Кремона
|16
|вр
|Мик Меньян
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|2
|зщ
|Первис Эступиньян
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|33
|пз
|Альберто Грасси
|7
|нп
|Алессио Дзербин
|27
|нп
|Яри Вандепутте
|99
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|9
|нп
|Мануэль Де Лука
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Давиде Никола
История личных встреч
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|1 : 1
|08.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 14-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 9
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|0 : 0 4 : 5
|01.06.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 2-й матч
|2 : 3
|29.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. Финал. 1-й матч
|0 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0
|21.05.2025
|Италия — Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пиза
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Кремонезе
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Сассуоло
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Аталанта
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Кальяри
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Фиорентина
|0
|0
|7
|Лацио
|0
|0
|8
|Милан
|0
|0
|9
|Удинезе
|0
|0
|10
|Интер М
|0
|0
|11
|Рома
|0
|0
|12
|Торино
|0
|0
|13
|Болонья
|0
|0
|14
|Наполи
|0
|0
|15
|Верона
|0
|0
|16
|Ювентус
|0
|0
|17
|Лечче
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Комо
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|0
|0