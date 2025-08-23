22:16 ()
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Милан - Кремонезе 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
23 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 1-й тур
Главный судья: Джузеппе Коллу (Италия);
Милан
Кремонезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Кремонезе, которое состоится 23 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Кремонезе
Кремона
16ФранцияврМик Меньян
23АнглиязщФикайо Томори
46ИталиязщМаттео Габбиа
31СербиязщСтрахиня Павлович
2ЭквадорзщПервис Эступиньян
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
4ИталияпзСамуэле Риччи
19ФранцияпзЮссуф Фофана
56БельгиянпАлексис Салемакерс
7МексиканпСантьяго Хименес
11СШАнпКристиан Пулишич
1ИндонезияврЭмиль Аудеро
24ИталиязщФилиппо Терраччано
6ИталиязщФедерико Баскиротто
15ИталиязщМаттео Бьянкетти
3ИталиязщДжузеппе Пеццелла
38ФранцияпзУоррен Бондо
33ИталияпзАльберто Грасси
7ИталиянпАлессио Дзербин
27БельгиянпЯри Вандепутте
99ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
9ИталиянпМануэль Де Лука
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияДавиде Никола
История личных встреч
03.05.2023Италия - Серия АСерия А. 33-й турМилан1 : 1Кремонезе
08.11.2022Италия - Серия АСерия А. 14-й турКремонезе0 : 0Милан
17.08.2025Кубок Италии1/32 финалаМилан2 : 0
10.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20254 : 2Милан
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 1Милан
31.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 9Милан
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 4Милан
16.08.2025Кубок Италии1/32 финалаКремонезе0 : 0 4 : 5
01.06.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. Финал. 2-й матч2 : 3Кремонезе
29.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. Финал. 1-й матчКремонезе0 : 0
25.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матчКремонезе3 : 0
21.05.2025Италия — Серия BПлей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч2 : 1Кремонезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пиза00
2
Лига чемпионов
Кремонезе00
3
Лига чемпионов
Сассуоло00
4
Лига чемпионов
Аталанта00
5
Лига Европы
Кальяри00
6
Лига конференций
Фиорентина00
7 Лацио00
8 Милан00
9 Удинезе00
10 Интер М00
11 Рома00
12 Торино00
13 Болонья00
14 Наполи00
15 Верона00
16 Ювентус00
17 Лечче00
18
Зона вылета
Парма00
19
Зона вылета
Комо00
20
Зона вылета
Дженоа00

