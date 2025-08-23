22:16 ()
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Мальорка - Сельта 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 17:00
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
23 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Мальорка
Сельта

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Сельта, которое состоится 23 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Сельта
Виго
1 Испания вр Лео Роман
2 Испания зщ Матеу Морей
4 Албания зщ Мараш Кумбула
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
6 Испания пз Антонио Санчес
10 Испания пз Серхи Дардер
20 Испания пз Пабло Торре
11 Япония нп Такума Асано
18 Англия нп Матео Джозеф
13 Румыния вр Йонуц Раду
32 Испания зщ Хави Родригес
29 Испания зщ Йоэль Лаго
20 Испания зщ Маркос Алонсо
5 Испания зщ Серхио Каррейра
3 Испания зщ Оскар Мингеса
8 Испания пз Фран Бельтран
6 Гвинея пз Илаш Мориба
10 Испания нп Яго Аспас
9 Испания нп Ферран Жутгла
18 Испания нп Пабло Дуран
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Мальорка1 : 2Сельта
06.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Сельта2 : 0Мальорка
13.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Мальорка1 : 1Сельта
16.09.2023 Испания - Примера 5-й тур Сельта0 : 1Мальорка
17.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Сельта0 : 1Мальорка
20.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Мальорка1 : 0Сельта
06.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Сельта4 : 3Мальорка
10.12.2021 Испания - Примера 17-й тур Мальорка0 : 0Сельта
30.06.2020 Испания - Примера 33-й тур Мальорка5 : 1Сельта
15.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Сельта2 : 2Мальорка
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Мальорка0 : 3
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Мальорка0 : 4
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 0 : 0Мальорка
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Мальорка1 : 2
14.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 2 : 1Мальорка
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Сельта0 : 2
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Сельта
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 1 : 2Сельта
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Сельта1 : 2
13.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 0 : 1Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона13
2
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
3
Лига чемпионов
Хетафе13
4
Лига чемпионов
Вильярреал13
5
Лига Европы
Атлетик Б13
6
Лига конференций
Эспаньол13
7 Алавес13
8 Реал Мадрид13
9 Реал Сосьедад11
10 Бетис11
11 Валенсия11
12 Эльче11
13 Севилья10
14 Леванте10
15 Атлетико М10
16 Осасуна10
17 Жирона10
18
Зона вылета
Овьедо10
19
Зона вылета
Сельта10
20
Зона вылета
Мальорка10

Отзывы и комментарии к матчу

