Мальорка - Сельта 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 17:00
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
23 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Сельта, которое состоится 23 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Сельта
Виго
|1
|вр
|Лео Роман
|2
|зщ
|Матеу Морей
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|6
|пз
|Антонио Санчес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|20
|пз
|Пабло Торре
|11
|нп
|Такума Асано
|18
|нп
|Матео Джозеф
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|29
|зщ
|Йоэль Лаго
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|18
|нп
|Пабло Дуран
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|06.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|13.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 1
|17.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 1
|20.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|06.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 3
|10.12.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|30.06.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
|15.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 3
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 2
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|13.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Реал Мадрид
|1
|3
|9
|Реал Сосьедад
|1
|1
|10
|Бетис
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Эльче
|1
|1
|13
|Севилья
|1
|0
|14
|Леванте
|1
|0
|15
|Атлетико М
|1
|0
|16
|Осасуна
|1
|0
|17
|Жирона
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сельта
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|1
|0