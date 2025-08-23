Леванте - Барселона 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 21:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
23 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Барселона, которое состоится 23 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леванте
Валенсия
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Пабло Куньят
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|5
|зщ
|Унай Эльхесабаль
|14
|зщ
|Хорхе Кабельо
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Карлос Альварес
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|10
|пз
|Пабло Мартинес
|7
|пз
|Рохер Бруге
|9
|нп
|Иван Ромеро
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|6
|пз
|Гави
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Хулиан Фернандес Калеро
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 3
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|3 : 0
|11.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|13.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 0
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 1
|02.11.2019
|Испания - Примера
|12-й тур
|3 : 1
|27.04.2019
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|17.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|10.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|16.12.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 5
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|01.06.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|1 : 0
|25.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|2 : 3
|16.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 3
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 5
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 7
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Леванте» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Реал Мадрид
|1
|3
|9
|Реал Сосьедад
|1
|1
|10
|Бетис
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Эльче
|1
|1
|13
|Севилья
|1
|0
|14
|Леванте
|1
|0
|15
|Атлетико М
|1
|0
|16
|Осасуна
|1
|0
|17
|Жирона
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сельта
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Мальорка
|1
|0