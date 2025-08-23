22:17 ()
Леванте - Барселона 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 21:30
Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
23 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Леванте
Барселона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Барселона, которое состоится 23 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Барселона
Барселона
1 Испания вр Пабло Куньят
22 Германия зщ Йереми Тольян
4 Испания зщ Адриан Де Ла Фуэнте
5 Испания зщ Унай Эльхесабаль
14 Испания зщ Хорхе Кабельо
23 Испания зщ Мануэль Санчес
24 Испания пз Карлос Альварес
20 Испания пз Ориоль Эренас
10 Испания пз Пабло Мартинес
7 Испания пз Рохер Бруге
9 Испания нп Иван Ромеро
13 Испания вр Жоан Гарсия
24 Испания зщ Эрик Гарсия
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
5 Испания зщ Пау Кубарси
3 Испания зщ Алекс Бальде
6 Испания пз Гави
8 Испания пз Педри
10 Испания пз Ламин Ямаль
20 Испания пз Дани Ольмо
11 Бразилия пз Рафинья
7 Испания нп Ферран Торрес
Главные тренеры
Испания Хулиан Фернандес Калеро
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
10.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Леванте2 : 3Барселона
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Барселона3 : 0Леванте
11.05.2021 Испания - Примера 36-й тур Леванте3 : 3Барселона
13.12.2020 Испания - Примера 13-й тур Барселона1 : 0Леванте
02.02.2020 Испания - Примера 22-й тур Барселона2 : 1Леванте
02.11.2019 Испания - Примера 12-й тур Леванте3 : 1Барселона
27.04.2019 Испания - Примера 35-й тур Барселона1 : 0Леванте
17.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 2-й матч Барселона3 : 0Леванте
10.01.2019 Кубок Испании 1/8 финала. 1-й матч Леванте2 : 1Барселона
16.12.2018 Испания - Примера 16-й тур Леванте0 : 5Барселона
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 2 : 1Леванте
01.06.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 42-й тур Леванте1 : 0
25.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 41-й тур 2 : 3Леванте
16.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 40-й тур Леванте1 : 0
10.05.2025 Испания — Сегунда Сегунда. 39-й тур 1 : 3Леванте
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 0 : 3Барселона
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Барселона5 : 0
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 5Барселона
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 7Барселона
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Леванте» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона13
2
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
3
Лига чемпионов
Хетафе13
4
Лига чемпионов
Вильярреал13
5
Лига Европы
Атлетик Б13
6
Лига конференций
Эспаньол13
7 Алавес13
8 Реал Мадрид13
9 Реал Сосьедад11
10 Бетис11
11 Валенсия11
12 Эльче11
13 Севилья10
14 Леванте10
15 Атлетико М10
16 Осасуна10
17 Жирона10
18
Зона вылета
Овьедо10
19
Зона вылета
Сельта10
20
Зона вылета
Мальорка10

