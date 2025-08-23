22:17 ()
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Марсель - Париж 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 17:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
23 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Марсель
Париж

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Париж, которое состоится 23 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Париж
1 Аргентина вр Херонимо Рульи
62 Панама зщ Микаэль Мурильо
5 Аргентина зщ Леонардо Балерди
4 Англия зщ Си Джей Иган-Райли
6 Швейцария зщ Улиссес Гарсия
19 ЦАР пз Жоффрей Кондогбиа
23 Дания пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг
10 Англия пз Мэйсон Гринвуд
8 Англия пз Эйнджел Гомес
9 Франция нп Амин Гуири
97 Габон нп Пьер-Эмерик Обамеянг
16 Франция вр Обед Нкамбадио
31 Франция зщ Самир Шерги
5 Сенегал зщ Мустафа Мбов
15 Франция зщ Тимоте Колодзейчак
19 Франция зщ Ноа Санги
10 Алжир пз Илан Кеббаль
4 Франция пз Венсан Маршетти
21 Франция пз Максим Лопес
27 Нигерия пз Мозес Саймон
29 Франция пз Пьер-Ив Амель
11 Кот-д'Ивуар нп Жан-Филипп Крассо
Главные тренеры
Италия Роберто де Дзерби
История личных встреч
15.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Марсель
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Марсель3 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Марсель1 : 1
29.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Марсель1 : 1
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Марсель4 : 2
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Париж
10.05.2025 Франция — Лига 2 34-й тур Париж2 : 0
02.05.2025 Франция — Лига 2 33-й тур 1 : 1Париж
26.04.2025 Франция — Лига 2 32-й тур 1 : 1Париж
19.04.2025 Франция — Лига 2 31-й тур Париж1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако13
2
Лига чемпионов
Лион13
3
Лига чемпионов
ПСЖ13
4
Лига чемпионов
Страсбург13
5
Лига Европы
Тулуза13
6
Лига конференций
Анже13
7 Осер13
8 Ренн13
9 Лилль11
10 Брест11
11 Париж10
12 Метц10
13 Ланс10
14 Марсель10
15 Лорьян10
16
Стыковая зона
Нант10
17
Зона вылета
Ницца10
18
Зона вылета
Гавр10

