Марсель - Париж 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 17:00
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
23 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Париж, которое состоится 23 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Париж
Париж
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|9
|нп
|Амин Гуири
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|16
|вр
|Обед Нкамбадио
|31
|зщ
|Самир Шерги
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|15
|зщ
|Тимоте Колодзейчак
|19
|зщ
|Ноа Санги
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|4
|пз
|Венсан Маршетти
|21
|пз
|Максим Лопес
|27
|пз
|Мозес Саймон
|29
|пз
|Пьер-Ив Амель
|11
|нп
|Жан-Филипп Крассо
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|29.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 2
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Франция — Лига 2
|33-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Франция — Лига 2
|32-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Франция — Лига 2
|31-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|ПСЖ
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Тулуза
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Анже
|1
|3
|7
|Осер
|1
|3
|8
|Ренн
|1
|3
|9
|Лилль
|1
|1
|10
|Брест
|1
|1
|11
|Париж
|1
|0
|12
|Метц
|1
|0
|13
|Ланс
|1
|0
|14
|Марсель
|1
|0
|15
|Лорьян
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Нант
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Ницца
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Гавр
|1
|0