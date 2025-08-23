Морейренсе - Витория Гимарайнш 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 17:00
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
23 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Витория Гимарайнш, которое состоится 23 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
История личных встреч
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|2 : 2
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|30.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|05.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|21.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 2
|06.11.2021
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 0
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|2 : 2
|19.06.2020
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|02.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|3 : 1
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 2
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 2
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Брага
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Порту
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|2
|6
|5
|Морейренсе
|2
|6
|6
|Бенфика
|1
|3
|7
|Жил Висенте
|2
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Витория Гимарайнш
|2
|3
|10
|Арока
|2
|3
|11
|Эштрела
|2
|1
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|Риу Аве
|1
|1
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0