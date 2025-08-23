22:17 ()
Морейренсе - Витория Гимарайнш 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 17:00
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
23 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Морейренсе
Витория Гимарайнш

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Витория Гимарайнш, которое состоится 23 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Морейренсе2 : 2Витория Гимарайнш
03.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
30.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Морейренсе
05.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Морейренсе1 : 0Витория Гимарайнш
03.04.2022 Португалия - Примейра 28-й тур Морейренсе0 : 1Витория Гимарайнш
21.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Морейренсе3 : 2Витория Гимарайнш
06.11.2021 Португалия - Примейра 11-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Морейренсе
30.04.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Витория Гимарайнш2 : 0Морейренсе
09.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Морейренсе2 : 2Витория Гимарайнш
19.06.2020 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 1Морейренсе
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Морейренсе
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Морейренсе2 : 1
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 0 : 3Морейренсе
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Морейренсе2 : 2
02.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 3 : 1Морейренсе
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш3 : 2
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Витория Гимарайнш
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 2
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг26
2
Лига чемпионов
Брага26
3
Лига Европы
Порту26
4
Лига конференций
Фамаликан26
5 Морейренсе26
6 Бенфика13
7 Жил Висенте23
8 Каза Пия23
9 Витория Гимарайнш23
10 Арока23
11 Эштрела21
12 Насьонал21
13 Риу Аве11
14 Эшторил21
15 АВС20
16
Стыковая зона
Алверка20
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела20

