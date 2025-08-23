22:18 ()
Сморгонь - Динамо-Брест 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 14:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
23 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Сморгонь
Динамо-Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо-Брест, которое состоится 23 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
13.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Динамо-Брест2 : 0Сморгонь
10.08.2024 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Сморгонь0 : 2Динамо-Брест
29.03.2024 Беларусь — Высшая лига 2-й тур Динамо-Брест4 : 1Сморгонь
26.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Сморгонь3 : 1Динамо-Брест
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо-Брест2 : 1Сморгонь
07.11.2021 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Сморгонь1 : 1Динамо-Брест
18.06.2021 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Динамо-Брест2 : 2Сморгонь
07.07.2017 Кубок Беларуси 1/16 финала Сморгонь1 : 4Динамо-Брест
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Сморгонь1 : 1
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Сморгонь0 : 0
13.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 2Сморгонь
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Сморгонь3 : 1
27.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур 2 : 1Сморгонь
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 1 : 1Динамо-Брест
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо-Брест2 : 0
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест1 : 1
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 2 : 3Динамо-Брест
17.07.2025 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо-Брест0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1846
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1838
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1832
5 Ислочь1831
6 Торпедо-БелАЗ1730
7 Неман1528
8 Минск1827
9 БАТЭ1922
10 Витебск1821
11 Арсенал Дз1820
12 Гомель1718
13 Нафтан1817
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1710
16
Зона вылета
Молодечно174

Отзывы и комментарии к матчу

