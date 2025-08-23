Сморгонь - Динамо-Брест 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 14:00
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
23 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Динамо-Брест, которое состоится 23 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Сморгонь
Сморгонь
Динамо-Брест
Брест
|13.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|10.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|29.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|2-й тур
|4 : 1
|26.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 1
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|07.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|18.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 2
|07.07.2017
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 4
|15.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 0
|13.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 2
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|3 : 1
|27.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|26.07.2025
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 3
|17.07.2025
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|18
|46
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|18
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|16
|32
|4
|Динамо-Брест
|18
|32
|5
|Ислочь
|18
|31
|6
|Торпедо-БелАЗ
|17
|30
|7
|Неман
|15
|28
|8
|Минск
|18
|27
|9
|БАТЭ
|19
|22
|10
|Витебск
|18
|21
|11
|Арсенал Дз
|18
|20
|12
|Гомель
|17
|18
|13
|Нафтан
|18
|17
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|18
|13
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|17
|10
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|17
|4