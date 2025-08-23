22:18 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Свернуть список

Молодечно - Минск 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 16:00
23 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Молодечно
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молодечно - Минск, которое состоится 23 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молодечно
Молодечно
Минск
Минск
История личных встреч
13.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Минск3 : 2Молодечно
21.07.2023 Кубок Беларуси 1/16 финала Молодечно0 : 1 ДВМинск
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 1Молодечно
08.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Молодечно0 : 2
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 1 : 0Молодечно
14.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3Молодечно
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 4 : 1Молодечно
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Минск0 : 1
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 1 : 2Минск
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 0 : 3Минск
26.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Минск2 : 3
11.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 2 : 3Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1846
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1838
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1832
5 Ислочь1831
6 Торпедо-БелАЗ1730
7 Неман1528
8 Минск1827
9 БАТЭ1922
10 Витебск1821
11 Арсенал Дз1820
12 Гомель1718
13 Нафтан1817
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1710
16
Зона вылета
Молодечно174

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close