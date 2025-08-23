22:19 ()
Онлайн трансляции
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Свернуть список

Падерборн 07 - Фортуна 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 13:00
Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
23 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Падерборн 07
Фортуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Фортуна, которое состоится 23 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
13.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур Падерборн 071 : 2Фортуна
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Фортуна1 : 1Падерборн 07
04.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Падерборн 074 : 3Фортуна
19.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Фортуна1 : 2Падерборн 07
03.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Падерборн 074 : 1Фортуна
22.07.2022 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна2 : 1Падерборн 07
12.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Падерборн 071 : 1Фортуна
02.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Фортуна2 : 3Падерборн 07
24.04.2021 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 072 : 1Фортуна
04.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 14-й тур Фортуна2 : 1Падерборн 07
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 3Падерборн 07
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 1 : 1Падерборн 07
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Падерборн 072 : 1
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 0Падерборн 07
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 072 : 1
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 4Фортуна
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна0 : 2
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 1Фортуна
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 2Фортуна
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Фортуна2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арминия26
2
Повышение
Дармштадт 9826
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-9626
4 Айнтрахт Б26
5 Эльверсберг36
6 Падерборн 0724
7 Карлсруэ24
8 Пройссен Мюнстер34
9 Гройтер Фюрт23
10 Магдебург23
11 Шальке-0423
12 Бохум23
13 Кайзерслаутерн33
14 Герта21
15 Динамо Др20
16
Стыковая зона
Хольштайн20
17
Зона вылета
Нюрнберг30
18
Зона вылета
Фортуна20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close